《一周攻略－周進略》全球收緊幣策，人人過緊日子

《一周攻略》本欄一直跟進，由量寬超低息環境至今的變化，如今算是近年較為少見的，但

可能變為新常態的，真的出現加息退市縮表一齊來的大勢逆轉。



＊自我實現預言，爭取時間復甦＊



事實上，歐美央行不乏嘗試退市縮表之舉，但每每無功而還，甚至出師未捷，未開始已經打

退堂鼓的有之，剛開始又因各種理由，包括避免影響選舉任何一方，又或者當前經濟數據未夠強

勁云云，總之就是開展不了多久，便又打固原形。

其實，說到底，一切不難明，大家希望有其好處，又無其壞處，量寬便是這樣一回事。打從

第一天開始，大家都明白，量寬是用來拯救金融市場的信心危機，要資產價格止跌回穩，造成自

我實現預言，便可爭取時間，讓經濟復甦，一切如常。若情況許可，便要撤開這種非常時期的非

常手段，因為太多的資金在市場游走，一定是通脹的壓力大增。



＊復常短期不高興，央行左右做人難＊



問題是，當這種刺激性貨幣政策去到後來，大家明知其潛在的後遺症，但捨不得的是其好處

，最直接便是資產升值預期一直運作，大家歌舞昇平，隨便胡亂押注的勝算仍高於正常時候，因

為背後有源源不絕的便宜資金供應，大家有膽一直押注，不久便有其他投資者進場，不愁沒有接

貨者。

如此一來，作為央行，一樣左右做人難，明知要回復正常，但同樣面對政策轉變可能帶來部

分人甚至全部人的不高興，即使短暫的不高興可以換來長時間的健康，但多數人不這樣想，在政

治選舉和媒體輿論，甚至是市場人士以腳投票的壓力下，都令央行投鼠忌器。



＊危機救市易，好景退市難＊



的確，過去多年，大家已經習慣，即使口裏說得多強硬，美聯儲的最終決策，仍是所謂鴿底

子，一點也鷹不起來。皆因退市縮表帶來的資產價格大幅滑落，未見其利，肯定先見其害，不是

所有官員都有膽量放手決策的。

相反，在金融危機時，大膽果斷地進行量寬或其他非常時期非常手段，不但不會被人批評，

就算有批評者，相比之下，擊節讚賞的肯定是大多數。



＊流通貨幣膨脹也，通脹早已開始了！＊



這樣的結果，肯定是不對稱的，長此下去，自然令局方更強化本身的救市角色，而每次救市

其實變相增加下一次危機的出現概率，屆時又要以更大規模的救市力度出現，周而復始，央行有

角色，市場參與者高興，只是每次大家面對的危機，可以更難應付。

目前正是這樣的日子，隨著疫情帶來的供應鏈危機，供應突然不足應付急速反彈的需求，物

價隨之急升，物價指數向上，一般人理解為通脹開始，其實通脹早在量寬手段開展推出時，便陸

續出現，因為通脹也者，是流通貨幣的膨脹！



＊通脹預期形成，矯枉必須過正＊



無論如何，通脹預期一形成，央行要推辭其責也不容易，何況當數字往雙位數方向走，更是

責無旁貸，馬上要把之前慢條斯理的態度，１８０度扭轉，後發先至，提速加息，同步退市縮表

，才可確保事情最終受控，但這樣一來，一定是資產價格急速下跌，市場震盪非常，而當中過程

隨時可以有幾年的緊日子！

正因如此，大家要有心理準備，之前的音樂椅大概已經完結，起碼是換了音樂，但會否曲終

人散，誰也說不定。此之所以，在部署上，是時候調節心態，不要以過去十多年非常時期的表現

去作為正常指標，甚至必須明白，矯枉必須過正的道理，之前愈是容易賺錢，如今不是正常容易

，而是十分艱難，那才是適當的資產配置的基本心態。



＊恒指恐下試１６１７０？＊



當然，這亦與一個基本財經常識絕對相符，就是當貼現率上升，根據現金流折現模式，資產

價格急跌，這是十分重要的通則。

對比之下，究竟港股恒指是否可以守穩１７０００，抑或要下試多年的低位１６１７０，甚

至更低，其實已無關痛癢，因為走到天涯海角，港股不濟，美股也不見得好，其他資產類別一樣

，只有乖乖的本幣定存，才是最多人跑進去的選擇！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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