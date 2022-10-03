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即市新聞

03/10/2022 09:05

《專家之言－葉尚志》風險正在加速暴露，危中有機交易時刻

　　《專家之言》９月３０日，港股在國慶長假前表現震動，總體謹慎觀望的氣氛未能散去。事
實上，正如我們近日不斷指出，外圍市場目前是正值風高浪急的時刻，金融市場的系統性風險，
仍有隨時滾雪球式放大的可能，這個對於進入假期期間的中港股市來說，相信將會是對盤面的最
大考驗。恒指漲了有接近６０點，盤中一度下探至１７０００點邊緣，而大市成交量在假期前也
出現了縮減，進一步降回到８００多億的水平。目前，港股仍處尋底格局發展，美元ＤＸＹ指數
和港股成交量的變化，依然是我們的最主要觀察指標。然而，市場的風險也正在暴露，估計有到
了危中有機的時點。現階段可能已經是到了考慮擁抱風險的時候，以操作的角度來看，也就是值
博率的考量，我們還是維持這個觀點看法，可以密切注視。
　
＊比亞迪跌穿２００元關，可關注趁低吸納機會＊
　
　　港股表現震動，在盤中曾一度下跌１５０點低見１７０１６點，險守１７０００點關口，長
假在即加上外圍風險未散，資金仍有先鎖定一下倉位的傾向。指數股繼續分化，其中，內房股和
內銀股表現相對突出，人行、銀保監決定階段性調整差別化住房信貸政策，估計內地至少有２３
個城市符合新政要求，首套房貸利率下限可降至４﹒１％以下，碧桂園（０２００７）漲了
８﹒９８％，建行（００９３９）和工行（０１３９８）分別漲了有接近３％，都站到恒指成分
股最大漲幅榜的前五。另一方面，掛牌第二日的半新股零跑汽車（０９８６３），首掛當天比招
股價跌了有３４％後再跌２２﹒２５％，對汽車股整體的氣氛構成打擊，其中，在我們重點關注
名單裏的比亞迪股份（０１２１１），也跌了３﹒１８％至１９４﹒４元收盤，是６個月來首次
跌回到２００元關口以下，建議可以關注趁低逐步吸納配置的機會。
　　恒指收盤報１７２２３點，上升５７點或０﹒３３％。國指收盤報５９１４點，上升２點或
０﹒０３％。恒生科指收盤報３４５０點，下跌３２點或０﹒９３％。另外，港股主板成交量進
一步縮降至８４９億多元，而沽空金額有１５７﹒１億元，沽空比例回降至１８﹒５％，但依然
超標。至於升跌股數比例是８３３：７９４，日內漲幅超過１３％的股票有４３隻，而日內跌幅
超過１２％的股票有４３隻。而由於假期影響關係，港股通繼續暫停開通。《第一上海首席策略
師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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