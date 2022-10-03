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03/10/2022 08:52

【虛幣世界】加密貨幣輕微回吐，再有虛幣公司倒閉

　　《經濟通通訊社３日專訊》上周五（３０日）美股跌至年內新低，市場憂慮聯儲局繼續強硬
加息將引發大型經濟衰退，加密貨幣則輕微回吐；另外加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ表示，
目前無法處理涉及美國銀行賬戶的付款或提款，正在調查問題的起因。不過賬戶持有者仍可以使
用借記卡或ＰａｙＰａｌ進行直接購買。
　　曾為全球最大加密貨幣借貸平臺之一的Ｃｅｌｓｉｕｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ共同創辦人暨執行
長Ａｌｅｘ　Ｍａｓｈｉｎｓｋｙ周二（９╱２７）遞出了辭呈，公司早前不敵疫情、俄烏戰爭
以及Ｌｕｎａ與ＴｅｒｒａＵＳＤ（ＵＳＴ）崩盤事件，申請了破產保護。不過，據外地傳媒報
道指，Ｍａｓｈｉｎｓｋｙ曾於公司破產前提取約１０００萬美元；而Ｍａｓｈｉｎｓｋｙ發言
人表示，Ｍａｓｈｉｎｓｋｙ及其家人資產已經被凍結了４４００萬元，而之前他在帳戶中提取
部分加密貨幣，主要用於支付聯邦政府及州政府稅項。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９０７９﹒６１元（美元．下同），升０﹒１１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２８１﹒９６元，升０﹒４１％；艾達幣報
０﹒４２１９元，升０﹒５７％；瑞波幣報０﹒４５２３元，升０﹒８４％。（ｕｌ）
　
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