《談國論企－黎偉成》製造業９月份內需挺擴產出口單減

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年９月份的生產回復擴張之態，顯

然受惠於內需持續溫和提振，惟出口新訂單續收縮及再度轉跌，意味美國以至歐洲的經濟趨壞和

進口需求疲弱。相信中國製造業的出口和生產仍有相當不少困擾。國務院總理李克強８月３１日

主持召開國務院常務會議議決要促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，和迅於９月續續出台

相關措施，當可逐步鞏固經濟恢復基礎，甚至穩中有進發展。



＊難望增加經濟低迷的美歐新出口訂單＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年９月份達

５０﹒１（見表），不僅重新返高於臨界點５０的略為擴的水平，環比更增加０﹒７個百分點，

連同８月份４９﹒４環比０﹒４個百分點，二連升合共１﹒１個百分點，基本補回７月份大幅回

落的１﹒２個百分點的損失，更是２０２２年前９個月第４個擴張的月份，有良性啟示。

製造業的整體最新發展，有好有壞，令人感到關注的為（一）製造業所接訂單中的（Ｉ）出

口新訂單，指數於２０２２年９月份回落至僅４７的深度收縮水平，環比更是大幅回落１﹒１個

百分點，扭轉８月份４８﹒１有０﹒７個百分點之增，而７月份大跌２﹒１個百分點和回落至

４７﹒４，顯示三季度的出口新訂單反覆轉差，乃受困於境外經濟低迷的負面影響。

相信製造業出口訂單情況會於未來一段時間加大收縮加度，前景日益慘淡，乃因（ｉ）美國

經濟不僅持續惡化和漸步衰退劣境，更大問題在於拜登政府仍然堅持特朗普遺留下來的對華輸美

商品單方加徵關稅惡化，加上聯邦儲備局不斷大幅加息以壓抑當地異常高通脹，使當地的經濟生

態有點怪模怪樣之象。相信美國的進口商和批發商十分審慎的落單購貨，使包括中國在內的其他

國家對美的出口商品難望有改善之道。

和（ｉｉ）拜登推手弄出來的烏克蘭亂局至今有８個多月，仍然惡毒地不斷供應武器予烏烘

火，絕無爭取和談傾向，使俄羅斯無法停止所採取的「特別軍事行動」以防「北約」東移困俄，

維護俄羅斯的主權，戰爭使歐亞在內的世界各地的油氣等能源、糧食等大宗商品的供應變得緊張

、短拙和價格冒升，美歐經濟遂受到日期深重打擊。

但出口新訂單反覆收縮，未使中國的製造業的（ＩＩ）整體新訂單有所惡化，分類指數於

２０２２年９月份環比回升０﹒６個百分點，並達致４９﹒８的僅０﹒２個百分點便屆５０的溫

和擴張境，連同８月份亦升０﹒７個百分點至４９﹒２，乃二連之升。

此因（ＩＩＩ）進口訂單，持續有改進，分類指數於９月份環比增加０﹒３個百分點，並達

致４８﹒１的水平，而８月份亦升０﹒９個百分點處４７﹒８，和（ＩＶ）在手訂單於月份環比

回升１。個百分點，也只是達致至４４﹒１，此二分類指數現時仍處明顯低於臨界點的水平，顯

然受困於出口新訂單加大收縮力度所致。

要指出者，為進口訂單之所以出現不斷收窄收縮之況，乃中國的內需漸次提振，使生產企業

的進口需求亦相應提升。



＊原材料購進及出廠價格偏低亦難挺ＰＭＩ＊



正因為新訂單整體持續回升至稍為擴張水平，特別是內需為主的進口訂單有好轉，故製造業

的（二）生產，有同步的提升：分類指數於２０２２年９月份環比大幅提升１﹒７個百分點，達

５１﹒５的重返臨界點以上的擴張水平，扭轉８月份只能夠持平於７月份的４９﹒８環境，製造

業在疫後生產經多番反反覆覆，現時較明確的擴張，實屬佳象。

更重要的問題，為（三）生產成本和銷售價格跌後回升，乃處於合理水平，對製造業的接訂

單、生產有良性影響，其中（１）主要原材料購進價格，分類指數於２０２２年９月份升７。個

百分點至５１﹒３；而此使（２）出廠價格分類指數於是月份環比回升２﹒５個百分點，處

４７﹒１，商品銷售競爭力續有改善，問題是ＰＭＩ還是受到美歐等外圍經濟之困。

（四）製造業的生產經營活動預期，於２０２２年９月份環比稍升１﹒１個百分點至

５３﹒４，較臨界點３﹒４個百分點的低度擴張水平，可見製造業對前景感到樂觀情緒提升。

中共中央政治局會議所作出的「要堅持辦好自己的事」決策，要求「疫情要防住、經濟要穩

定、發展要安全」，作為應對和化解新冠肺炎疫情和烏克蘭危機所導致增加的風險挑戰的重要政

策和策略，乃十分明智之舉。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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９月╱２０２２ ５０﹒１ ＋０﹒７

８月╱２０２２ ４９﹒４ ＋０﹒４

７月╱２０２２ ４９﹒０ －１﹒２

６月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒６

５月╱２０２２ ４９﹒６ ＋２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ＋０﹒２

１１月╱２０２１ ５０﹒１ ＋０﹒９

１０月╱２０２１ ４９﹒２ －０﹒４

９月╱２０２１ ４９﹒６ －０﹒５

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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