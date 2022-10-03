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03/10/2022 09:59

《異動股》龍湖（９６０）升逾６％，人行下調首住房公積金貸款率

　　《經濟通通訊社３日專訊》龍湖（００９６０）現價升６﹒４３％，報２４元，該股成交約
２２０萬股，涉資５１０１萬元。中海外（００６８８）升４﹒８９％，報２１﹒４５元，碧桂
園服務（０６０９８）升１２﹒２８％，報１２﹒９８元，碧桂園（０２００７）升５﹒４９％
，報１﹒９２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒９７％。旭輝控股集團
（００８８４）升７﹒５％，報０﹒８６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１９﹒４４％。
　　人民銀行決定，自２０２２年１０月１日起，下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５個
百分點，５年以下（含５年）和５年以上利率分別調整為２﹒６％和３﹒１％。第二套個人住房
公積金貸款利率政策保持不變，即５年以下（含５年）和５年以上利率分別不低於３﹒０２５％
和３﹒５７５％。
　
＊百強房企「金九」銷售按年跌２５﹒４％＊
　
　　克而瑞地產發布的初步數據顯示，該國１００強房企９月實現銷售操盤金額５７０９﹒６億
元人民幣，按年跌２５﹒４％。雖然降幅收窄至年內最低水平，但降幅收窄的主要原因還是去年
下半年市場降溫明顯，業績基數較低。銷售和８月相比則增長了１０％。
　　克而瑞數據顯示，今年１－９月，百強房企累計銷售操盤金額４６６９７﹒９億元人民幣，
同比降幅仍保持在４５﹒４％的較高水平。雖然三季度以來同比降幅收窄，但目前行業下行壓力
持續、市場信心及購買力尚處在低位，企業整體的去化壓力仍然較大。
　　現時，恒生指數報１７１９３，跌２９點或跌０﹒１７％，主板成交１３８﹒６２億元。國
企指數報５９１９，升５點或升０﹒０９％。恒生科技指數報３４８２，升３１點或升
０﹒９３％。
　　即月期指新報１７２１９，升９點，高水２６點。即月國指期貨報５９３２，升１８點，高
水１３點。即月科指期貨新報３４９３，升４２點，低水５４點。
　　上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２４﹒００元　　升６﹒４３％
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒４５元　　升４﹒８９％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１２﹒９８元　升１２﹒２８％
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒９０元　　升３﹒２４％
　　旭輝控股集團（００８８４）　　０﹒８６元　　升７﹒５０％
　　碧桂園（０２００７）　　　　　１﹒９２元　　升５﹒４９％
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒２８元　　升３﹒５２％
　　富力地產（０２７７７）　　　　１﹒３９元　　升４﹒５１％
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒９８元　　升４﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｋ）

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