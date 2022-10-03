《異動股》龍湖（９６０）升逾６％，人行下調首住房公積金貸款率

《經濟通通訊社３日專訊》龍湖（００９６０）現價升６﹒４３％，報２４元，該股成交約
２２０萬股，涉資５１０１萬元。中海外（００６８８）升４﹒８９％，報２１﹒４５元，碧桂
園服務（０６０９８）升１２﹒２８％，報１２﹒９８元，碧桂園（０２００７）升５﹒４９％
，報１﹒９２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒９７％。旭輝控股集團
（００８８４）升７﹒５％，報０﹒８６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１９﹒４４％。
人民銀行決定，自２０２２年１０月１日起，下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５個
百分點，５年以下（含５年）和５年以上利率分別調整為２﹒６％和３﹒１％。第二套個人住房
公積金貸款利率政策保持不變，即５年以下（含５年）和５年以上利率分別不低於３﹒０２５％
和３﹒５７５％。
＊百強房企「金九」銷售按年跌２５﹒４％＊
克而瑞地產發布的初步數據顯示，該國１００強房企９月實現銷售操盤金額５７０９﹒６億
元人民幣，按年跌２５﹒４％。雖然降幅收窄至年內最低水平，但降幅收窄的主要原因還是去年
下半年市場降溫明顯，業績基數較低。銷售和８月相比則增長了１０％。
克而瑞數據顯示，今年１－９月，百強房企累計銷售操盤金額４６６９７﹒９億元人民幣，
同比降幅仍保持在４５﹒４％的較高水平。雖然三季度以來同比降幅收窄，但目前行業下行壓力
持續、市場信心及購買力尚處在低位，企業整體的去化壓力仍然較大。
現時，恒生指數報１７１９３，跌２９點或跌０﹒１７％，主板成交１３８﹒６２億元。國
企指數報５９１９，升５點或升０﹒０９％。恒生科技指數報３４８２，升３１點或升
０﹒９３％。
即月期指新報１７２１９，升９點，高水２６點。即月國指期貨報５９３２，升１８點，高
水１３點。即月科指期貨新報３４９３，升４２點，低水５４點。
上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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龍湖（００９６０） ２４﹒００元 升６﹒４３％
中海外（００６８８） ２１﹒４５元 升４﹒８９％
碧桂園服務（０６０９８） １２﹒９８元 升１２﹒２８％
潤地（０１１０９） ３１﹒９０元 升３﹒２４％
旭輝控股集團（００８８４） ０﹒８６元 升７﹒５０％
碧桂園（０２００７） １﹒９２元 升５﹒４９％
綠城（０３９００） １５﹒２８元 升３﹒５２％
富力地產（０２７７７） １﹒３９元 升４﹒５１％
萬科企業（０２２０２） １４﹒９８元 升４﹒７６％
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（ｅｋ）
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