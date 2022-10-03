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即市新聞

03/10/2022 10:41

《異動股》九毛九（９９２２）急漲１０％，獲大和提升至買入評級

　　《經濟通通訊社３日專訊》九毛九（０９９２２）現價升１０﹒２５％，報１４﹒２元，該
股成交約１６３４萬股，涉資２﹒２９億元，盤中高見１４﹒３６元，最低見１３﹒２元；海底
撈（０６８６２）跌１﹒５６％，報１５﹒１６元；呷哺呷哺（００５２０）跌０﹒５８％，報
５﹒１５元；海倫司（０９８６９）跌１﹒１％，報１０﹒８２元。
　　大和調高九毛九評級，由「持有」升至「買入」，目標價維持１８元。
　　現時，恒生指數報１７０７０，跌１５２點或跌０﹒８９％，主板成交２４９﹒７７億元。
國企指數報５８６１，跌５２點或跌０﹒８９％。恒生科技指數報３４３２，跌１７點或跌
０﹒５２％。
　　即月期指新報１７１００，跌１１０點，高水３０點。即月國指期貨報５８７４，跌４０點
，高水１３點。即月科指期貨新報３４４２，跌９點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交１４６０﹒１９億元人民幣

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九毛九（０９９２２）　　　１４﹒２元　升１０﹒２５％
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒１６元　　跌１﹒５６％
　　呷哺呷哺（００５２０）　　５﹒１５元　　跌０﹒５８％
　　海倫司（０９８６９）　　１０﹒８２元　　　跌１﹒１％
　　奈雪的茶（０２１５０）　　５﹒３１元　　跌７﹒９７％
　　百勝中國（０９９８７）　３７７﹒２元　　升０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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