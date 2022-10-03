《異動股》九毛九（９９２２）急漲１０％，獲大和提升至買入評級

《經濟通通訊社３日專訊》九毛九（０９９２２）現價升１０﹒２５％，報１４﹒２元，該

股成交約１６３４萬股，涉資２﹒２９億元，盤中高見１４﹒３６元，最低見１３﹒２元；海底

撈（０６８６２）跌１﹒５６％，報１５﹒１６元；呷哺呷哺（００５２０）跌０﹒５８％，報

５﹒１５元；海倫司（０９８６９）跌１﹒１％，報１０﹒８２元。

大和調高九毛九評級，由「持有」升至「買入」，目標價維持１８元。

現時，恒生指數報１７０７０，跌１５２點或跌０﹒８９％，主板成交２４９﹒７７億元。

國企指數報５８６１，跌５２點或跌０﹒８９％。恒生科技指數報３４３２，跌１７點或跌

０﹒５２％。

即月期指新報１７１００，跌１１０點，高水３０點。即月國指期貨報５８７４，跌４０點

，高水１３點。即月科指期貨新報３４４２，跌９點，高水１０點。

上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交１４６０﹒１９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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九毛九（０９９２２） １４﹒２元 升１０﹒２５％

海底撈（０６８６２） １５﹒１６元 跌１﹒５６％

呷哺呷哺（００５２０） ５﹒１５元 跌０﹒５８％

海倫司（０９８６９） １０﹒８２元 跌１﹒１％

奈雪的茶（０２１５０） ５﹒３１元 跌７﹒９７％

百勝中國（０９９８７） ３７７﹒２元 升０﹒４３％

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（ｅｒ）

