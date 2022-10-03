《異動股》九毛九（９９２２）急漲１０％，獲大和提升至買入評級

《經濟通通訊社３日專訊》九毛九（０９９２２）現價升１０﹒２５％，報１４﹒２元，該
股成交約１６３４萬股，涉資２﹒２９億元，盤中高見１４﹒３６元，最低見１３﹒２元；海底
撈（０６８６２）跌１﹒５６％，報１５﹒１６元；呷哺呷哺（００５２０）跌０﹒５８％，報
５﹒１５元；海倫司（０９８６９）跌１﹒１％，報１０﹒８２元。
大和調高九毛九評級，由「持有」升至「買入」，目標價維持１８元。
現時，恒生指數報１７０７０，跌１５２點或跌０﹒８９％，主板成交２４９﹒７７億元。
國企指數報５８６１，跌５２點或跌０﹒８９％。恒生科技指數報３４３２，跌１７點或跌
０﹒５２％。
即月期指新報１７１００，跌１１０點，高水３０點。即月國指期貨報５８７４，跌４０點
，高水１３點。即月科指期貨新報３４４２，跌９點，高水１０點。
上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。
深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交１４６０﹒１９億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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九毛九（０９９２２） １４﹒２元 升１０﹒２５％
海底撈（０６８６２） １５﹒１６元 跌１﹒５６％
呷哺呷哺（００５２０） ５﹒１５元 跌０﹒５８％
海倫司（０９８６９） １０﹒８２元 跌１﹒１％
奈雪的茶（０２１５０） ５﹒３１元 跌７﹒９７％
百勝中國（０９９８７） ３７７﹒２元 升０﹒４３％
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（ｅｒ）
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