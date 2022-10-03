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03/10/2022 12:05

《午市前瞻》專家料恒指萬七點徘徊，醫藥股抵買可買藥明系

　　《經濟通通訊社０３日專訊》恒生指數半日收報１７０１８，跌２０４點或１﹒１９％，主
板成交３４０﹒７７億元。恒生中國企業指數報５８４５，跌６８點或１﹒１６％。恒生科技指
數報３４１８，跌３１點或０﹒９１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２６０﹒４元，跌６元或２﹒２５％，成交２０﹒０６億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報７７﹒３５元，跌０﹒６元或０﹒７７％，成交１１﹒５８億元；美團收報
１６１﹒５元，跌４﹒１元或２﹒４８％，成交９﹒０９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊聶振邦：本周料於萬七點徘徊＊
　
　　華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指缺乏明確方向，成交量低，預料本周
徘徊於１６８００至１７０００點。他指出人民幣受美元強勢的影響，港股仍有下行壓力，如美
國股巿持續下挫，恒指有機會下試１６４００。本周內地因國慶節假期休巿，聶掁邦指港股成交
量偏低，即使北水暫停，對恒指影響亦很小，反而巿場憧憬月中舉行二十大會議，若有新的經濟
措施出台，或可帶動恒指回升，短期或可反彈至１８８００。　
　
＊醫藥股巿帳率高，藥明可吸納＊
　
　　上月美國宣布擴大美國生物製造業，以降低對於中國的依賴，藥明康德（０２３５９）又遭
股東減持，醫藥股似乎無運行，但聶振邦反指，醫藥股的帳面值較巿價高高出一倍，反映資產價
比股價高，股值仍然吸引，當中藥明生物（０２２６９）曾被制裁消息而下挫至５０元樓下，但
他認為消息早已被消化，現時股價靠穩在４８元有支持，建議４７﹒２元購入，如連續兩日低於
４５元便止蝕，上望５２至５５元。
　　另一隻藥明康德，他表示於５月份已經超賣，縱然大行唱淡，仍然值搏，建議６３元以下吸
納，如連續兩日低於６０元便止蝕，上望６８元。（ｅｋ）

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