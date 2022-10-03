《娥姐錦囊－張賽娥》英鎊短期靠買債加息支撐，美元強勢未動搖

《娥姐錦囊》英國首相卓慧思政府上周五（２３日）公布主要涉及減稅措施的「迷你預算」
（Ｍｉｎｉ－ｂｕｄｇｅｔ）後，英鎊被震散。《彭博》指，卓慧思上任一個月以來，英國股票
及債券市場最少已蒸發５０００億美元。在卓慧思堅持不撤減稅計劃下，只能靜觀其變，英國當
局短期內只能靠買債和加息來阻止英鎊跌勢，即使英鎊跌至與美元平價，亦不足為奇。
在美元獨大下，卓慧思提出激進減稅方案，正好為炒家提供拋售英鎊之藉口，以減稅來刺增
經濟恐中長期才能奏效，短期唯有靠英倫銀行買債及加息暫時支持英鎊匯價。事實上，英倫銀行
上周三（２８日）宣布無限量購買國債的計劃後，英鎊兌美元匯價已略為反彈。若要捍衛英鎊匯
率，英倫銀行加息幅度必須超越美國聯儲局，不排除當局或要在下次央行會議前提前加息，以發
出強烈的加息訊號。
近日人民幣兌美元匯率亦跌破７﹒２，創逾１４年半新低，中國經濟在疫情下轉差，即使連
番出招，內房銷售亦未見起色，雖然人民銀行近日的講話，令人民幣匯價回穩，但干預也只能收
一時之效，始終美元強勢銳不可擋，在全球眾多經濟體中，美國表現一枝獨秀，失業率亦不高，
雖然通脹上升，但部分原因是疫下物流受影響，美國的汽油價格升幅亦相對輕微，加上避險因素
，美元享有優勢，尤其歐洲經濟低迷、日本又寧願採取弱日圓政策，美元強勢暫時未見動搖，不
過美國投資市場近日出現調整，須留意資金會否流走。《南華證券副主席 張賽娥》
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