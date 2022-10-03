《美元走勢－羅明立》匯市料相當反覆，美元仍有優勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １４５﹒０４ １４５﹒３２ １４４﹒４９

歐元╱美元 ０﹒９７９１ ０﹒９８３５ ０﹒９７８１

英鎊╱美元 １﹒１１７３ １﹒１２８２ １﹒１０８４

美元╱瑞郎 ０﹒９８６８ ０﹒９８８９ ０﹒９８２９

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８５００ ７﹒８４９０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》上周五（３０日）歐元區公布９月消費物價指數按年升至１０％，美國８月

ＰＣＥ物價指數亦進一步上升，但９月芝加哥ＰＭＩ及密歇根大學消費者信心終值都差過預期。

英國出手阻止英鎊下跌，令鎊匯回升上１﹒１２，美匯指數則從高位回落。強美元對環球金融市

場已產生很大衝擊，英國及日本分別出手支持匯價，但聯儲局繼續強硬收緊貨幣政策仍然有利美

元，估計匯市會相當反覆，美元仍有優勢。

國際貨幣基金組織上周批評英國的減稅方案，指政策可能加劇不公，同時增加物價上升壓力

，財政政策跟貨幣政策有衝突將令效果成疑，但英鎊短期仍然有所反彈。但在２０天線

１﹒１２７０附近阻力大，１﹒１２可做空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒１２２０ １﹒１１００ １﹒１２８５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

