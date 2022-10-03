  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/10/2022 10:51

【施政前瞻】傳特首傾向不「撤辣」，但有望放寬外來人才置業辣稅

　　《經濟通通訊社３日專訊》據《星島日報》專欄文章指出，地產界正游說政府「撤辣」，但
據聞特首李家超傾向不會在本月的《施政報告》內公布「撤辣」措施，以免予人「托巿」之感。
不過，有多個政黨推動政府放寬外來人才置業「辣稅」，則有機會成事。有政界人士更建議，可
包括來港讀書的「港漂」人士，增加其留港誘因，既有利人才留港，也增加樓巿需求。
　　有支持「撤辣」政界人士指出，政府約於１０年前先後推出針對非香港永久居民的「買樓印
花稅」（ＢＳＤ），以及針對港人購買第二物業的「雙倍印花稅」（ＤＳＤ）現已缺乏需求。另
有支持「撤辣」商界人士指出，樓巿若急速下跌，會影響金融系統穩定性，政府有必要介入。
　　不過，專欄指出，李家超似乎對於現階段「撤辣」有保留。有政府人士指出，新一份《施政
報告》其中一個主題為增加房屋供應，若同時「撤辣」，會予人「托巿」及自相矛盾感覺，加上
樓巿仍處於歷史高位，以及本港銀行系統穩健，因此政府並不認為現時樓巿下調，會影響金融系
統穩定。
　　此外，財政司司長陳茂波亦曾於較早前表示，樓價不會出現斷崖式調整，而政府管理需求措
施暫無須調整。（ｒｈ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告03/10/2022
【大行炒D乜】新世界績後券商急降目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning03/10/2022
溫傑料恒指10月先低後高　反彈後或下試16100點水平
人氣文章Algo Trade 程式交易03/10/2022
首間港企AI程式交易衝岀國際 Forex Forest連續三年勇奪世界大獎
人氣文章市場動向03/10/2022
大灣區青年發展論壇2022 助你踏上人生更大舞台
人氣文章財經熱話03/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣輕微回吐，再有虛幣公司倒閉
人氣文章香港要聞30/09/2022
【新冠肺炎】下周四起餐廳每枱人數放寬至12人　酒吧放寬至6人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金