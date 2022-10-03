【施政前瞻】傳特首傾向不「撤辣」，但有望放寬外來人才置業辣稅

《經濟通通訊社３日專訊》據《星島日報》專欄文章指出，地產界正游說政府「撤辣」，但

據聞特首李家超傾向不會在本月的《施政報告》內公布「撤辣」措施，以免予人「托巿」之感。

不過，有多個政黨推動政府放寬外來人才置業「辣稅」，則有機會成事。有政界人士更建議，可

包括來港讀書的「港漂」人士，增加其留港誘因，既有利人才留港，也增加樓巿需求。

有支持「撤辣」政界人士指出，政府約於１０年前先後推出針對非香港永久居民的「買樓印

花稅」（ＢＳＤ），以及針對港人購買第二物業的「雙倍印花稅」（ＤＳＤ）現已缺乏需求。另

有支持「撤辣」商界人士指出，樓巿若急速下跌，會影響金融系統穩定性，政府有必要介入。

不過，專欄指出，李家超似乎對於現階段「撤辣」有保留。有政府人士指出，新一份《施政

報告》其中一個主題為增加房屋供應，若同時「撤辣」，會予人「托巿」及自相矛盾感覺，加上

樓巿仍處於歷史高位，以及本港銀行系統穩健，因此政府並不認為現時樓巿下調，會影響金融系

統穩定。

此外，財政司司長陳茂波亦曾於較早前表示，樓價不會出現斷崖式調整，而政府管理需求措

施暫無須調整。（ｒｈ）

