《再戰明天》澳洲議息，歐央銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話

《經濟通通訊社３日專訊》澳洲議息及歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話，料為
假期期間市場焦點。
＊澳洲周二公布指標利率，料加半厘＊
各國重要經濟活動方面，周二（４日）本港時間８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主
席恩瑞亞發表講話；９：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在一個網絡研討會上致開幕
詞和閉幕詞。周三（５日）凌晨１：００ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利參加外交關係協會
（ＣＦＲ）活動爐邊談話。歐洲央行管委會周三召開非貨幣政策會議。
數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布８月建築許可，月率料由下滑１７﹒２％
改善至升１０％。本港時間１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料由２﹒３５％升上
２﹒８５％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布８月生產者物價指數，月率升幅料由４％擴大
至５％，年率升幅料由３７﹒９％擴大至４３﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布８月
耐用品訂單，跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％；８月工廠訂單料由下滑１％改善至升０﹒２％
。
＊美國公布ＡＤＰ就業變動＊
周三本港時間２：００ｐｍ，德國公布８月出口，經季節調整月率料由下滑２％改善至升
１﹒５％；８月進口經季節調整月率料由下滑１﹒５％改善至升１﹒２％。本港時間
８：１５ｐｍ，美國公布９月ＡＤＰ就業變動，料由１３萬升至２０萬。本港時間８：３０ｐｍ
，美國公布８月貿易收支，料由負７０７億美元收窄至負６７９億美元。
在本港，周三公布業績的公司有：安科系統（０８３５３）。（ｈｌ）
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