《再戰明天》澳洲議息，歐央銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話

《經濟通通訊社３日專訊》澳洲議息及歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞發表講話，料為

假期期間市場焦點。



＊澳洲周二公布指標利率，料加半厘＊



各國重要經濟活動方面，周二（４日）本港時間８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主

席恩瑞亞發表講話；９：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在一個網絡研討會上致開幕

詞和閉幕詞。周三（５日）凌晨１：００ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利參加外交關係協會

（ＣＦＲ）活動爐邊談話。歐洲央行管委會周三召開非貨幣政策會議。

數據方面，周二本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布８月建築許可，月率料由下滑１７﹒２％

改善至升１０％。本港時間１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利率，料由２﹒３５％升上

２﹒８５％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布８月生產者物價指數，月率升幅料由４％擴大

至５％，年率升幅料由３７﹒９％擴大至４３﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布８月

耐用品訂單，跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％；８月工廠訂單料由下滑１％改善至升０﹒２％

。



＊美國公布ＡＤＰ就業變動＊



周三本港時間２：００ｐｍ，德國公布８月出口，經季節調整月率料由下滑２％改善至升

１﹒５％；８月進口經季節調整月率料由下滑１﹒５％改善至升１﹒２％。本港時間

８：１５ｐｍ，美國公布９月ＡＤＰ就業變動，料由１３萬升至２０萬。本港時間８：３０ｐｍ

，美國公布８月貿易收支，料由負７０７億美元收窄至負６７９億美元。

在本港，周三公布業績的公司有：安科系統（０８３５３）。（ｈｌ）

