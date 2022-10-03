【虛擬銀行】平安壹賬通推７個月港幣定存，年利率３﹒２８厘

《經濟通通訊社３日專訊》金融壹賬通（０６６３８）旗下在港營運的虛銀平安壹賬通
（ＰＡＯＢ）宣布，踏入開業２周年，推出全新７個月港幣定期存款，不分新舊客戶，均享
３﹒２８％年利率。
由即日起至本月３１日，新舊個人銀行客戶凡敍造７個月港幣定期存款，即可享年利率
３﹒２８厘；以存入５０萬港元計算，期滿後即賺取利息高達９５００港元。（ｒｈ）
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