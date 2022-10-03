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03/10/2022 16:04

騰訊（００７００）：有意探索在港新增人民幣股票交易櫃枱

　　《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）表示，歡迎特區政府推動在香港實施港幣和
人民幣雙幣股票交易的建議，認同有關建議或有助提高人民幣計價股票的流通量和價格效益。
　　騰訊指出，待相關雙幣櫃檯機制以及交易和結算規則得到落實後，公司有意向探索在香港新
增人民幣股票交易櫃檯的可能性，以期豐富投資者參與公司股票交易的渠道。（ａｃ）

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