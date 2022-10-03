《小傳日記》廖創興後人買「豪華」為咗乜，唔通為上巿鋪路？

《小傳日記》最近股巿靜蠅蠅，Ａ股又休巿，無乜新聞，但上周有單消息幾過癮，就係老字

號「豪華餅店」執笠，廖創興第三代後人廖偉芬，突然宣布成為白武士，全資收購老餅店。廖偉

芬係乜水？佢除左係創興銀行創辦人廖寶珊嘅孫女，亦係Ｃｏｆｆｅｅ Ａｃａｄｅｍｉｃｓ嘅

創辦人，全東南亞有成四十幾間分店，Ｃａｆｆｅ Ｈａｂｉｔｕ同鈴木咖啡店都係佢創辦，被

稱為全港第三大咖啡店。翻查資料，佢自細已經好有投資眼光，２０００年科網興起，搞咗個物

業網ＰＰ﹒ｃｏｍ，成立半年就比電訊盈科（００００８）主既席李澤楷ＰＣＣＷ

Ｖｅｎｔｕｒｅｓ同霍英東家族既天使基金相中入股，最後比美國

Ｈｏｍｅｓｅｅｋｅｒｓ﹒ｃｏｍ收購，賺咗第一桶金，之後就開始搞咖啡店。

佢嘅生意頭腦來自家族遺傳，睇番佢阿媽廖湯慧靄仲勁，曾經登上福布斯富豪榜２５位，身

家二百幾億，旗下物業有信德中心、新紀元廣場、力寶中心，名副其實既「包租婆」。但廖太好

低調，比較為人熟悉嘅係佢細佬湯文亮，即係紀惠集團副主席及行政總裁，熱衷投資物業巿場，

成日響報紙雜誌發表地產睇法。

背景咁雄厚，但佢堅稱咖啡店無「叔伯兄弟」幫手，完全靠自己，由小店做到連鎖式經營，

依家員工三百幾人，幾十間分店，好有上巿潛質，坊間有人話今次買「豪華」，可以藉此打響品

牌，順勢上巿。響２０１９年，佢接受訪問既時候話過，「上市將會係公司未來五年計劃嘅一部

分」，依家過咗幾年，愈做愈成功，睇嚟好快成為「咖啡王后」。



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