【內房困局】法外貿：內房危機非雷曼時刻，更似日上世紀樓市泡沫

《環富通基金頻道５日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表有關日本上世紀宏觀經濟失衡和樓市泡沫對中國樓市危機

所帶來的啟示的研究報告。她指，以史為鑑，過往的經驗也許可以啟發當下。中國已進入房地產

蕭條的第二個年頭，很多報道稱恒大（０３３３３）爆雷可能是中國的雷曼時刻，但其實美國次

貸危機並不是與中國當下最相似的案例。事實上，中國宏觀經濟不平衡導致過度的儲蓄陷入膨脹

的房地產市場，正是美國儲蓄率低、家庭負債率高的「鏡像問題」。



＊經濟不平衡過度儲蓄，寬鬆政策助長房產泡沫＊



日本在上個世紀八九十年代的經歷似乎更接近，相似的經濟不平衡，過度儲蓄相當於經常帳

戶盈餘的延伸；包括房地產市場在內的資產泡沫，在八十年代日本的泡沫經濟時期扮演了重要角

色。隨著居民可支配收入增加、年輕一代人口增多，家庭的高額儲蓄首先流向金融企業、政府和

海外部門。

由於當時通貨膨脹受控，日本央行擁有較大的政策空間，並且放鬆了警惕，結果就是十分寬

鬆的金融監管和貨幣政策助長了土地泡沫和房地產泡沫。《廣場協議》後日圓突然升值，是資產

泡沫膨脹的重要觸發因素，但不是問題的根源。當泡沫破滅時，日本的反應過於緩慢和片面，進

一步加劇了泡沫破滅對經濟的影響。



＊經濟增速較高或可扭轉局面，銀行或會分擔更多＊



中國目前的情況與日本並不完全相同，但有一些明顯的相似之處。首先是宏觀經濟失衡，特

別是長期的大規模經常帳戶盈餘。其次，此前開發商通過影子銀行和地方政府融資平台來融資，

環境較為寬鬆。不過，中國現在的經濟增速要高於當時的日本，這為中國提供了更多時間來扭轉

局面。

鑑於中國房地產開發商規模龐大，對經濟的影響舉足輕重，並且銀行也牽涉在這次危機中，

銀行目前也需要提供支援，後續可能會進一步分擔更多。如果中國不能妥善處理這次房地產危機

，對世界帶來的影響也是巨大的。（ｗａ）

