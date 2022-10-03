【新冠肺炎】北京新增２宗本土確診病例和１宗無症狀感染者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》北京衛健委通報，北京昨日新增２宗本土確

診病例和１宗無症狀感染者，分別在豐台區和大興區。無新增疑似病例；新增４宗境外輸入確診

病例和５宗無症狀感染者，無新增疑似病例。治癒出院５宗，解除醫學觀察的無症狀感染者３宗

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