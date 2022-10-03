【新冠肺炎】全國增本土陽性６５５宗，廣州荔灣部分街道全員核酸

《經濟通通訊社３日專訊》國慶黃金周臨近，內地新冠疫情反彈，全國昨日報２日）新增本

土確診及無症狀感染合計６５５宗。國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例２４０例。其中境

外輸入病例５１例，本土病例１８９例（內蒙古８０例，四川４５例，廣東１９例，湖南８例，

雲南６例，西藏６例，福建４例，寧夏４例，山西３例，貴州３例，北京２例，江蘇２例，重慶

２例，天津１例，遼寧１例，上海１例，山東１例，陝西１例），含１３例由無症狀感染者轉為

確診病例（四川７例，內蒙古３例，山西２例，雲南１例）。

全國新增無症狀感染者５７０例，其中境外輸入１０４例，本土４６６例（寧夏１２７例，

西藏４３例，四川４０例，新疆３３例，貴州２９例，雲南２８例，廣東２４例，內蒙古２３例

，天津２０例，河南１４例，廣西１３例，陝西１１例，山東１０例，山西９例，黑龍江９例，

浙江７例，安徽４例，湖北４例，湖南４例，甘肅４例，上海３例，江蘇３例，重慶２例，北京

１例，河北１例）。



＊廣州荔灣區在部分街道開展全員核酸檢測工作＊



廣州市荔灣區新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告。通告稱，因疫情防控需要，荔灣區

定於２０２２年１０月３日（本周一）在金花、西村、南源、逢源、多寶、昌華、嶺南、華林、

沙面、龍津、彩虹、站前、橋中街道啟動全員核酸檢測工作。

浙江嘉興桐鄉市濮院鎮公布，為堅決阻斷新冠肺炎疫情傳播，保護人民群眾生命安全和身體

健康，根據疫情防控需要和有關政策規定，決定對桐鄉市濮院鎮區道路實行臨時交通管控措施。

管控時間：２０２２年１０月３日０時起，解除時間另行通知。

另外，海南三亞市３日在常態化核酸檢測中發現外省１名低風險地區來瓊人員，居家健康監

測「三天兩檢」中核酸檢測結果陽性，經診斷為無症狀感染者。三亞市立即啟動應急預案，對相

關人員落實隔離管控、協同排查，相關場所落實管控及消毒措施。目前，該人員已轉至定點醫院

隔離治療。（ｃａ）

