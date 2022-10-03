【內房困局】中國百強房企銷售「金九」旺季同比跌２５﹒４％

《經濟通通訊社３日專訊》儘管政府近期頻繁出台扶持政策，但中國住宅銷售在傳統的「金

九」旺季持續下滑。克而瑞地產發布的初步數據顯示，該國１００強房企９月實現銷售操盤金額

５７０９﹒６億元（人民幣．下同），同比降低２５﹒４％。雖然降幅收窄至年內最低水平，但

降幅收窄的主要原因還是去年下半年市場降溫明顯，業績基數較低。銷售和８月相比則增長了

１０％。

克而瑞數據顯示，今年１－９月，百強房企累計銷售操盤金額４６６９７﹒９億元，同比降

幅仍保持在４５﹒４％的較高水平。雖然三季度以來同比降幅收窄，但目前行業下行壓力持續、

市場信心及購買力尚處在低位，企業整體的去化壓力仍然較大。

從各家房企的表現來看，２０２２年９月超半數百強房企實現單月業績環比增長，其中３０

家企業的環比增幅在０％到３０％之間，２５家企業環比增幅超過３０％，部分房企環比增幅在

３５％以上。但從同比來看，目前規模房企整體仍深陷負增長困局，９月單月業績同比降低的房

企數量近７成，僅３成實現了單月業績同比增長。

中國房地產市場持續一年多的滑坡繼續拖累該國經濟，令本已受到防疫「清零」政策衝擊的

增長和經濟活動雪上加霜。為了扭轉局面，內地監管部門在２４小時內出台了三項政策撐樓市

先是允許２０多個符合條件的城市自主決定在２０２２年底前下調或取消新建首套住房的貸款利

率下限。同時對購置住房者的個人所得稅優惠作了規定，符合條件者「全部退還已繳納的個人所

得稅」。人行還自２０２２年１０月１日起，下調首套個人住房公積金貸款利率０﹒１５個百分

點。（ｊｔ）

