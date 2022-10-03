【聚焦人幣】截至６月末中國全口徑外債餘額逾２﹒６３萬億美元

《經濟通通訊社３日專訊》國家外匯局公布，截至２０２２年６月末，中國全口徑（含本外

幣）外債餘額為１７６９１０億元人民幣（等值２６３６０億美元，不包括香港、澳門和台灣）

。

從期限結構看，中長期外債餘額為８０９１０億元人民幣（等值１２０５６億美元），佔

４６％；短期外債餘額為９６０００億元人民幣（等值１４３０４億美元），佔５４％。短期外

債餘額中，與貿易有關的信貸佔３８％。

從機構部門看，廣義政府外債餘額為３０４６５億元人民幣（等值４５３９億美元），佔

１７％；中央銀行外債餘額為５３４３億元人民幣（等值７９６億美元），佔３％；銀行外債餘

額為７６１９４億元人民幣（等值１１３５３億美元），佔４３％；其他部門（含直接投資：公

司間貸款）外債餘額為６４９０８億元人民幣（等值９６７１億美元），佔３７％。



＊公司間貸款債務餘額佔１２％＊



從債務工具看，貸款餘額為２８２８９億元人民幣（等值４２１５億美元），佔１６％；貿

易信貸與預付款餘額為２５９２０億元人民幣（等值３８６２億美元），佔１５％；貨幣與存款

餘額為３９０８６億元人民幣（等值５８２４億美元），佔２２％；債務證券餘額為５２６９１

億元人民幣（等值７８５１億美元），佔３０％；特別提款權（ＳＤＲ）分配為３２２６億元人

民幣（等值４８１億美元），佔２％；直接投資：公司間貸款債務餘額為２１２２２億元人民幣

（等值３１６２億美元），佔１２％；其他債務負債務餘額為６４７６億元人民幣（等值９６５

億美元），佔３％。

從幣種結構看，本幣外債餘額為７７２５９億元人民幣（等值１１５１２億美元），佔

４４％；外幣外債餘額（含ＳＤＲ分配）為９９６５１億元人民幣（等值１４８４８億美元），

佔５６％。在外幣登記外債餘額中，美元債務佔８５％，歐元債務佔７％，港幣債務佔４％，日

圓債務佔１％，特別提款權和其他外幣外債合計佔比為３％。（ｗｌ）

