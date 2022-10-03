【內房困局】河北石家莊：公積金貸款借款人父母可參與共同還貸

《經濟通通訊社３日專訊》河北省石家莊住房公積金管理中心官方微信公眾號消息，石家莊

將從１０月１日起擴大償還住房公積金貸款提取範圍。公告稱，石家莊住房公積金貸款的借款人

，其父母可以申請作為共同還款人參與還款；職工配偶為房產共有人（房屋共同產權人）的，配

偶父母也可以申請作為共同還款人參與還款。其中，共同還款人最多為２人。（ｗｌ）

