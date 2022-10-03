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03/10/2022 14:59

【內房困局】成也網紅敗也網紅，山東曹縣嚴打網上唱衰樓市行為

　　《經濟通通訊社３日專訊》山東省菏澤市曹縣曾經因為內地網絡迷因（ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
ｍｅｍｅ）影響而爆紅，人稱「吊打北上廣」、「宇宙中心」，不過這座「堪比紐約」的小縣城
，也會因為樓價下行而煩惱。曹縣日前召開「房地產市場回暖動員會」，副縣長馬濤會上表示，
要全力抓好國慶節售房黃金季，加大樓盤宣傳優惠活動，促進曹縣房地產市場回暖，並嚴肅查處
惡性競爭的不法行為。
　　馬濤特別提到，近期部分網紅為了蹭流量，在抖音、快手等自媒體上，發布不實言論，由縣
網信辦、公安局和房產中心聯合行動，嚴厲打擊一批唱衰曹縣房產市場的網紅。他表示，要堅決
貫徹中央穩經濟大盤的部署，打擊唱衰曹縣經濟和房地產市場的行為。
　　另外，同樣位於山東省的臨沂市出台若干措施促進房地產市場平穩健康發展，其中包括個人
首次購買新建商品住房、人才住房政策、調整公積金貸款額度等。新到臨沂組織就業或創業的博
士研究生、碩士研究生和全日制本科生，在臨沂市首次購房，符合條件的分別給予３０萬元（人
民幣．下同）、１０萬元、５萬元的一次性購房補貼，所需資金由受益財政按比例承擔，另外還
同時獲得「支持剛需住房消費」的５萬元補貼。（ｅｙ）

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