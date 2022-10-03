【內房困局】傳監管要求國有銀行年內再向房企提供６千億融資

《經濟通通訊社３日專訊》內房寒冬持續，監管使出渾身解數。外電稍早引述知情人士透露

，人行、銀保監要求國有銀行在今年剩下的幾個月內，向陷入困境的房地產行業提供至少

６０００億元（人民幣．下同）的淨融資，以協助緩解房產市場日趨嚴重的流動性危機。除了鼓

勵銀行抵押貸款和向開發商提供貸款外，監管還鼓勵銀行購買開發商發行的債券，並投資於項目

交付的貸款計劃。

報道提及，人行、銀保監近期要求工商銀行、建設銀行等六家國有銀行，各自至少提供

１０００億元的融資支持。這一貸款目標金額幾乎相當於整個銀行業在上半年的房地產貸款增長

。人行數據顯示，上半年未償還房地產貸款比去年同期增長４﹒２％，是有記錄以來最慢的速度

。

如果傳聞屬實，上述政策將是中國政府遏制房地產低迷的一系列行動中的最新行動。上周五

（３０日）內地公布一項罕見的購房稅收優惠政策，在出售舊住房的一年內購買新住房的人將獲

得所得稅退稅優惠。至當晚，人行又宣布，自２０２２年１０月１日起，下調首套個人住房公積

金貸款利率０﹒１５個百分點，５年以下（含５年）和５年以上利率分別調整為２﹒６％和

３﹒１％。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變。（ｗｌ）

