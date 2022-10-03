  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/10/2022 11:18

【內房困局】傳監管要求國有銀行年內再向房企提供６千億融資

　　《經濟通通訊社３日專訊》內房寒冬持續，監管使出渾身解數。外電稍早引述知情人士透露
，人行、銀保監要求國有銀行在今年剩下的幾個月內，向陷入困境的房地產行業提供至少
６０００億元（人民幣．下同）的淨融資，以協助緩解房產市場日趨嚴重的流動性危機。除了鼓
勵銀行抵押貸款和向開發商提供貸款外，監管還鼓勵銀行購買開發商發行的債券，並投資於項目
交付的貸款計劃。
　　報道提及，人行、銀保監近期要求工商銀行、建設銀行等六家國有銀行，各自至少提供
１０００億元的融資支持。這一貸款目標金額幾乎相當於整個銀行業在上半年的房地產貸款增長
。人行數據顯示，上半年未償還房地產貸款比去年同期增長４﹒２％，是有記錄以來最慢的速度

　　如果傳聞屬實，上述政策將是中國政府遏制房地產低迷的一系列行動中的最新行動。上周五
（３０日）內地公布一項罕見的購房稅收優惠政策，在出售舊住房的一年內購買新住房的人將獲
得所得稅退稅優惠。至當晚，人行又宣布，自２０２２年１０月１日起，下調首套個人住房公積
金貸款利率０﹒１５個百分點，５年以下（含５年）和５年以上利率分別調整為２﹒６％和
３﹒１％。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變。（ｗｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話03/10/2022
《午市前瞻》專家料恒指萬七點徘徊 醫藥股藥明系抵買
人氣文章財經熱話03/10/2022
【港股弱勢】港股未來半年或維持弱勢　三大自保策略！
人氣文章中國故事03/10/2022
【上海特寫】無懼疫情上海樓市活躍　熱度難持續十月成交或下墜
人氣文章大行報告03/10/2022
【大行炒D乜】新世界績後券商急降目標價　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning03/10/2022
溫傑料恒指10月先低後高　反彈後或下試16100點水平
人氣文章Algo Trade 程式交易03/10/2022
首間港企AI程式交易衝岀國際 Forex Forest連續三年勇奪世界大獎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金