《陶冬天下－陶冬》英市驚悚時刻，美元強勁周期

《陶冬天下》英國新政府的「小財政預算」，在英債和英鎊市場炸出一個大洞；不知名的「

國家級」破壞行動，在北溪輸氣管上炸出若干個洞；加上聯儲高官再次強調，遏制通貨膨脹是當

務之急，貨幣政策不會理會市場動盪和經濟下行，上周股市債市再次動盪不已，Ｓ＆Ｐ５００連

續第三個季度下挫，創下了２００８年以來的最長紀錄。英國推出巨大的財政刺激措施後，投資

者對其控制財政和貿易雙赤字的信心崩塌，英國國債遭到全面拋售，英國央行被迫重啟購債計劃

干預，全球債市在一輪恐慌之後回穩。這個期間，英鎊對美元一度跌破１﹒０６，創下歷史新低

之後反彈。美元指數曾經逼近１１５關口，之後也輾轉回落。歐元、日圓和人民幣匯率，也呈先

跌後穩走勢，只是沒有英鎊那麼極端。



北溪管道遭到人為破壞，加上西方限制俄油運輸保單日子接近，而ＯＰＥＣ＋幾個龍頭國家

開始探討減少產量，布蘭特原油價格在星期一探底８４美元後反彈，需求陰影未退，供應風險大

增。輸氣管爆炸事件並沒有引起歐洲天然氣價格大漲，ＴＴＦ指數收報１６５，為６月以來的低

位。黃金價格隨著美元指數大跌和反彈，價格走勢上幾乎見不到其避險屬性。Ｓ＆Ｐ將英國的主

權評級展望調為負面。



發生在過去八個交易日的英債、英鎊故事幾乎就是荷里活大片的劇情。英國財政大臣關浩霆

（又譯克沃滕）在幾乎沒有和市場溝通的情況下，公布了金額高到２２００億鎊的減稅和能源補

貼措施。此舉觸發了英國國債市場恐慌性拋售，因為唐寧街十號並沒有解釋如何填補那４５０億

英鎊減稅所帶來的財政收支缺口。面對市場焦慮和動盪，英國首相卓慧思和財政大臣關浩霆並沒

有主動採取應對措施，而試圖讓市場自行消化政策變化。英格蘭銀行也取消了與財政部的聯合記

者會。



當局的無動於衷，觸發了投資者信心的崩盤，英鎊對美元跌到歷史新低，意味著更大的進口

通脹壓力，更困難的貨幣環境。在上周早期，國債市場的買盤幾乎消失。許多退休基金在購買「

零風險」國債時候都帶有槓桿，債市的暴跌迫使他們必須補倉，但是流動性枯竭使得整個國債市

場處在斷崖下滑狀態。最終英國央行不得不出手干預，重啟購債計劃，宣布動用６５０億英鎊維

持長端國債市場秩序。英格蘭銀行在幾天前剛剛大碼加息，半年前開始被動縮表，突然轉向救市

，實屬不得已，但也顯得尷尬。



據最新民調，卓慧思領導的保守黨只有２１％的支持率，而工黨支持率則飆升至５４％，兩

黨支持率之差是近三十年來未見的。卓慧思及關浩霆均面臨下台的壓力。



英國的市場動盪，也在其它地區引起了連鎖反應。上周早期美國和歐洲債市一起遭到拋售，

美國十年期國債利率一度升破４％。之後全球債市跟隨ＢｏＥ干預而回穩，不過之後就輪到央行

出來解畫，Ｆｅｄ和ＥＣＢ高管分別表明，ＢｏＥ所為是「個別事件」，不影響他們將遏制通脹

進行到底的決心。



卓慧思政府的財政方案，激起如此大的風波，表明１）卓慧思政府太沒有執政經驗，對市場

反應沒有適當的預判。２）卓慧思和關浩霆同屬保守黨右翼，思想激進，認為金融市場屬於精英

階層，屬於被革命的物件，對市場如此敵意是近二十年來發達政府中首見的，但未必是最後一個

。３）ＢｏＥ原本在縮表上比較積極（是Ｇ７央行中首個考慮主動縮表的），但是一旦市場出現

系統性風險，還是要下場拯救，它是本周期的第一家，估計不是最後一家。



更根本的問題是，央行與政府政策的不同步，甚至反向操作。ＢｏＥ推出極度緊縮的貨幣政

策的第二天，卓慧思政府推出極度寬鬆的財政政策。這種不協調是非常罕見的，不僅如今在英國

出現了，以後也可能在美國和歐洲出現。



美元匯率大幅上揚，ＤＸＹ今年以來累計升值１６﹒７％。美國聯儲的連續大碼加息，令美

元一騎絕塵，各主要貨幣分別創下數十年的新低。美元最初升值，各國還有竊喜的感覺，但是近

來的看法出現明顯改變，紛紛出招干預本國幣值的過度下挫。



本周期的一個突出特點是供應端通貨膨脹，尤其以能源和食品價格為甚。本幣匯率的大幅下

挫，在能源和食品價格之上增加了匯率的乘數效應，放大了通脹壓力，也令貨幣政策的承壓百上

加斤。強美元同時吸引更多海外資金流入美元區，減輕了美國的流動性壓力，但是對其他國家則

增加了流動性壓力。



為了抗衡聯儲的大力加息，多數國家選擇與聯儲同步加息，而日本則選擇直接干預匯市。問

題是其他國家的經濟健康弱過美國，登上美國的大碼加息戰車，意味著貨幣政策失去自主性，也

意味著本國經濟受到更大的衝擊。



這種各國競相升值的現象，被稱為逆向貨幣戰爭。之前的貨幣戰爭是央行之間比爛，通過匯

率貶值爭取出口優勢。現在則各國競相加息，來避免匯率過度貶值和進口型通脹。這種做法對於

多數國家實屬有害。上世紀八十年代和九十年代先後出現過美元超級周期，給世界帶來了巨大的

震盪。這一代央行官員和市場人士都沒有經歷過當時的震盪和痛苦。



本周焦點有兩個，１）英國債市和卓慧思政府的最新發展，２）美國非農就業數據，預計

３００Ｋ，平均時薪環比反彈到０﹒４％，仍然指向ＦＯＭＣ １１月加息７５點、１２月５０

點。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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