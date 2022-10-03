《缸邊隨筆－石鏡泉》何處是底

《缸邊隨筆》恒指萬七，投資者紛問見底未。很簡單答案是：大市未見底，個別股已見底。

何解？要解，要先明白，今次跌市之因為何。



先是有疫，再有俄烏戰，跟著美加息，解鈴還須繫鈴人。要這三個跌市之因除，才可望見底

，不看這三因，而光估，萬八、萬七、萬六、萬五是否底，是瞎猜。



疫今時漸去，除非有新病毒，不然到今年底，應可除口罩。經濟活動可以重啟，國家ＧＤＰ

可望升，公司盈利可望好，利股市，不升都可企穩，因為股價跟公司盈利是成正比。



在這次跌浪中，年初的跌，是撇泡沫，即炒過頭的股先跌。見出來的，是ＰＥ被砍下至「合

理」水平，所謂「合理」，是各股各按其行業，再按其自家公司的經營優劣而定。例如投資者接

受科技股，行業ＰＥ可以較地產股行業的ＰＥ高，故不可以簡單地謂２０倍ＰＥ的是貴過１０倍

ＰＥ的。這好比是打拳賽，要同一磅數的，始可放在同一擂台來比拼。



無論如何港股跌已經年時，泡沫應已被或幾被擠盡。故如不計下述的特殊因素，又如在一個

平常調整市（強調今次不是個平常調整市），不少港股已可買入長揸。因為疫情一過，經濟活動

重張，各公司盈利應可改善，股價可望回升。至於升多少或仍要跌多少，看各公司怎去部署應對

下半年的經濟轉化。國泰（００２９３）已升，但東方海外（００３１６）或風光難再。



俄烏戰是普羅投資者未可估猜，遑說控制之變數。最好的投資不是買地（如Ｂｉｌｌ

Ｇａｔｅ大買農地），不是買金（如不少央行所為），而是買罐頭，估不到？是因為我們窮，沒

有富人的思維。



今時好富好富的人，是怕俄烏戰會引來核戰，這個核戰應不會是全球性核戰，而只是地區性

核戰。核後不毛之地的地域是有限的，長崎、廣島的原子彈，影響不到東京，切爾諾貝爾的核漏

，影響不到巴黎。多年前的福島核禍，今時已謂可以輸出日本漁農產。但如你是財主佬，你會食

澳洲龍蝦定福島龍蝦？命賤就食福島龍蝦，命貴就一定食澳洲龍蝦。



如俄烏戰不打出核戰來，就一如海灣戰爭，飛彈怎都打不到香港來。另方面，從目前發展看

來，俄烏戰可能到今年底，或會發展成５０年代台海炮戰，由每日萬發，轉變成單日我發炮，雙

日你發炮的擺擺樣局，再後便乜炮都不發。筆者是否太樂觀？走著瞧。



俄烏戰無論結束與否，都會帶來不少改變，最基本是歐洲工業得番半條命，不少歐洲工廠會

搬去中國續命。美國會剪了歐洲羊毛，使美財赤可以續拓，即是可續美元命。但這將是有限期的

，估計在２０２５年之後就……在這危機下，美國對中國的打壓會更烈，中俄會行得更埋，上合

組織會更擴大會員及政經影響力。今年９月１６日上合組織簽了個《撒馬爾罕宣言》中的３４粒

字會掀起今後環球？市的海嘯，這３４粒字是：



「成員國注意到，有關成員國通過了擴大本幣結算份額路？支持擴大該領域合作。」



這３４粒字雖無提到美？，但就會捅痛美滙，以後再談。



當然，如在未來５年，普京瓜了，習近平退了，莫迪下台了，沙特王儲失勢了，伊朗教主不

見了，就另論。當然核戰了又另論。



不少人認為今時市跌，是因美加息，錯一半。加息是ｋｉｌｌ市之刀，但推刀之力何來？是

來自２００９年美儲局的ＱＥ。而今時是要還自２００８年以來的ＱＥ。



ＱＥ是舉債，政府發債，即是向市場借錢。有時，這個政府發債是有必要性的，但過了頭，

就不好了。



橋水基金創辦人兼ＣＥＯ達利歐提出信貸周期（Ｃｒｅｄｉｔ Ｃｙｃｌｅ）的理論。「信

貸周期」即是透過借貸（債務）在購買商品、服務或金融資產後所引發的連鎖反應。錢在經濟活

動中固然重要，但錢以外，債務有其對經濟發展的重要作用：過低的債務水平，會使經濟體錯失

發展的機遇，導致增長過慢；債務過高，卻可能帶來經濟泡沫化，一旦泡沫爆破，最終會帶來經

濟衰退。



達利歐認為，對一個國家的經濟來說，一旦舉債，就啟動了一系列機械性的、可預測的連鎖

反應，就像一個人借錢，就會創造出一個周期：借款時，你不僅是在向貸款人借錢，其實還是在

向未來的自己借錢。在未來某年某月，你必需要降低消費水平，以償還債務，而這種先借貸消費

、後緊縮開支正是今時美國的情況，也與達利歐描述的信貸周期非常相似。



在一個經濟體債務開始增加的初期，它的槓桿所帶來的收入提升足以抵銷借貸成本，達利歐

會稱之為「好槓桿」。「好槓桿」會帶來資產價格上漲，而資產價格上漲又會引發的財富效應，

進一步刺激消費。不過，當「好槓桿」累積過多，超出了債務人償還能力的時候，就變成了「壞

槓桿」。不堪重負的債務人會選擇減少支出、變賣資產的方式來還債，造成經濟體整體收入下降

，資產價格收縮，引起的財富縮水效應也會進一步抑制投資與消費，造成惡性循環，經濟便將陷

入蕭條。



一個國家負債過高會引發債務危機，若要債務大幅減半或避免違約，達利歐指延長還款期或

降低利率，都會是個痛苦的過程。他認為面對債務危機，可以透過有四種去槓桿的方法應對：一

、財政緊縮；二、債務違約╱重組；三、債務貨幣化╱印鈔；四、財富轉移，以降低債務與收入

的比率。



一言括之，出來行，定要還。



美國對２００８年起的ＱＥ發債，曾試圖在２０１５年時縮表，即上段的（一），但無成。

於是又再ＱＥ印鈔，即上段的（三），今時則是透過加息，來試圖作財富轉移，剪世界羊毛（即

上段的四）。但如果這也無效，美國就可能有債務違約的風險。事實上，今時美國的信貸評級公

司早在１０年前，已將美債評級降了。



美國債務違約的觸發點不是還不起美債的本息，因為這仍可以透過印鈔來蒙混。最重要的是

國外投資者不再買美債，或不再買那麼多美債，光靠美國人本身的財富是買不了那麼多的美債的

。那時就算美儲局不加息，美債息也會自己升，因為市場（具體言是債市）資金枯竭。這才是

２０２３年環球市場隱患之所在，此患不除，是無底的。Ｄａｉｌｏ的忠告是甚麼也不要買，

Ｂｕｙ Ｎｏｔｈｉｎｇ，這是他３０天前發出的忠告。可惜我報道遲了。



＊最佳投資是罐頭吞拿魚？＊



面對即將來臨、史上最大的金融危機，《窮爸爸富爸爸》的作者、著名投資者清崎

（Ｒｏｂｅｒｔ Ｋｉｙｏｓａｋｉ）去年９月底已提出警告，指自２００８年金融海嘯以來出

現的問題不但仍未解決，而且現在更加差了。他認為，一眾嬰兒潮出生的打工仔，他們的公積金

就像被強盜掠奪一樣，虧損了一大截。



自稱是黃金死忠粉絲的清崎建議，在今時形勢，投資者可以黃金、白銀等對沖風險。他又指

出，「金磚五國」正尋找一些有潛質的、可以黃金支持的貨幣，作為跨國貿易的交易貨幣。



「每當看到金、銀價跌便會開心」的清崎雖擁有金礦、銀礦，但他認為今時「最佳投資」反

而是吞拿魚罐頭和茄汁焗豆罐頭！因為通脹即將飆升，「你不能吃金、銀或者比特幣，但你可以

吃吞拿魚和焗豆。食物最重要，饑荒將是世界下個需要解決的難題，投資於解決方案最好。」信

不信由你。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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