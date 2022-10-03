【新冠肺炎】屋宇署署長余寶美被列為密切接觸者，正居家檢疫

《經濟通通訊社３日專訊》屋宇署今日表示，屋宇署署長余寶美被列為一宗新型冠狀病毒檢

測陽性個案的密切接觸者，正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，期間會在家工作。

余寶美有定期進行新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為

陰性。（ｃｌ）

