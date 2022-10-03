【國際要聞】北韓繼續發射彈道導彈到朝鮮半島東部海域

《經濟通通訊社３日專訊》北韓周六（１日）發射了兩枚疑似彈道導彈到朝鮮半島東部海域

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南韓參謀長聯席會議表示，兩枚疑似短程彈道導彈從平壤國際機場附近的地區發射。導彈飛

行了大約３５０公里的距離，到達了大約３０公里的高度。

今次是北韓一周內第４次發射彈道導彈，一周發射的導彈總數達到７枚。（ｒｃ）

