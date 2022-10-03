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03/10/2022 11:45

【外圍經濟】澳洲儲備銀行準備進行最後一次大幅加息

　　《經濟通通訊社３日專訊》澳洲儲備銀行正試圖在不阻礙經濟增長的情況下抑制通脹，市場
預料周二（４日）的政策會議上會再次大幅加息。
　　接受《彭博社》訪問的大多數經濟師認為，澳洲儲備銀行會連續第５次加息半厘，將現金利
率提高到２﹒８５厘，然後選擇進行較小幅度的加息。
　　分析指，澳洲約６０％的按揭採用浮動利率，這意味著利率政策的影響比美國更大。
（ｒｃ）

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