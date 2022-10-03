《日入而息》多間公司積極研究設雙幣櫃枱，英財相撤回削減富人稅

《今天重點》
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財經事務及庫務局局長許正宇表示，感謝多家香港上市發行人表示支持有關增設人民幣股票交易
櫃枱建議，而今日表示支持的上市發行人包括交易量活躍恒生指數成份股，其參與為在港人民幣
證券發展投下信心一票，將有助政府對其他發行人的推廣工作，讓香港逐步完善以港幣和人民幣
計價及交易的雙幣股票市場。有關建議獲騰訊、中銀香港、新世界、網易、美團、小米等表態支
持
英國財政大臣關浩霆原本在減稅方案中，將年收入１５萬鎊的國民稅率由目前的４５％下調，但
今天最終宣布撤回。原因有二，一是愈來愈多工黨議員認為相關減稅政策是錯誤的；第二是愈來
愈多議員認為議案會在下議院遭到否決
外電引述「可靠消息」指，一家「型國際投行」處於危機邊緣。不少人猜測這是瑞士信貸。瑞信
５年期信貸違約掉期（ＣＤＳ）息率續攀至２００９年高位、股價最多瀉１２％，低報３﹒５２
瑞士法郎，創上市以來低位
據外媒報道，英國電信集團沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）證實正與長和（００００１）就旗下Ｖ
ｏｄａｆｏｎｅ英國（Ｖｏｄａｆｏｎｅ ＵＫ）與３英國（Ｔｈｒｅｅ ＵＫ）可能合併展開
談判，冀年底達成協議
據《路透》引述消息報道，匯控（００００５）正考慮分拆印尼業務上市，集團將在未來數周決
定是否在年底前開展ＩＰＯ，而集資規模則要視乎市況再作決定
國慶日後多間本地銀行上調定期存息，繼續吸引港元存款，匯豐分別上調３個月、６個月及１２
個月港元定存利率至１﹒９厘、２﹒５厘和２﹒８厘，起存額為１萬元，適用於尚玉及卓越理財
客戶
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《即日市況》
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恒指全日低收１４３點報１７０７９，科指低收２２點報３４２７
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《美元匯價》
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匯市料相當反覆，美元仍有優勢
歐元最新報０﹒９７６１╱６５，日圓最新報１４５﹒１１╱１２
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《公司資訊》
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港交所（００３８８）相信將有足夠莊家有興趣參與雙幣股票市場莊家機制；港交所積極考慮為
其股份增設人民幣櫃枱
新世界發展（０００１７）積極考慮加入人民幣股票交易
中證國際（００９４３）續停牌，以待刊發全年業績
傳匯控（００００５）考慮分拆印尼業務上市
羚邦（０２２３０）投資電影《搜救》內地上映
康聖環球（０９９６０）股份獎勵計劃九個月購入１３１６萬股
中國平安（０２３１８）歡迎優化雙幣股票在香港發行和交易機制建議
中銀香港（０２３８８）積極研究新增人民幣股票交易櫃枱，稱可深化離岸人幣深度
因財務資料已過有效期，比亞迪半導體深圳創業板上市審核再被中止
宏利委任白凱榮為香港及澳門行政總裁，明年履新
港鐵（０００６６）初步料屯馬線信號事故與供電組件故障有關
小鵬汽車（０９８６８）第三季智能車交付量按年增１５％
小米（０１８１０）將深入研究在港發行及交易雙幣股票政策
大發地產（０６１１１）首九月合同銷售按年跌８６％至４８億元人民幣
騰訊（００７００）有意探索在港新增人民幣股票交易櫃枱；傳騰訊（００７００）尋求收購海
外遊戲公司多數股權
北控城市資源（０３７１８）中標服務採購項目料涉１﹒５億元人民幣
網易（０９９９９）對雙幣股票交易秉持開放的態度
美團（０３６９０）將配合港交所探索在港新增人民幣股票交易櫃枱的可能性
阿里巴巴（０９９８８）雙幣股票交易有助提升港股流動性
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《國企紅籌》
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瑞港建設（０６８１６）８至９月獲授三個重大項目，料涉逾１１
億元
華潤啤酒（００２９１）研究增設人民幣股票交易櫃枱，料可增人
民幣資金池流動性
中信証券（０６０３０）超越高盛成為全球最大的股票銷售承銷商
景瑞控股（０１８６２）首９個月銷售額跌７６％，單９月跌７７
％
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《神州民企》
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彩生活（０１７７８）首８月新拓展物業項目４９個
同程旅行（００７８０）獲ＭＳＣＩ上調ＥＳＧ評級至ＡＡ級
京東（０９６１８）劉強東涉性侵案雙方達成和解協議
世茂（００８１３）就１０３億貸款再融資，積極推進境外債務重
組股份續停牌
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《中國要聞》
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東方甄選西北好物專場帶貨ＧＭＶ逾８千萬元再創新高
脊柱耗材國採降價８４％，專家：分組競價是最大亮點
Ｇｏｏｇｌｅ翻譯停止在中國區域服務
攜程表示國慶假期首日高星級酒店訂單較中秋增長５２％
中國郵政申請「郵局咖啡」商標被駁回
內媒稱特斯拉中國第四季續推車險補貼，尾款減７０００元
中證監就行政處罰罰沒款執行規則公開徵求意見
監管要求全國性銀行新增高至１﹒５萬億製造業中長貸
傳監管要求國有銀行年內再向房企提供６０００億融資
成也網紅敗也網紅，山東曹縣嚴打網上唱衰樓市行為
河北石家莊稱公積金貸款借款人父母可參與共同還貸
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒９２％，報１３３００﹒４８點
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《其他消息》
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陳茂波稱消費券可短期提振，惟經濟仍受累外圍及疫情
金管局再入市承接約２３﹒５５億港元沽盤
傳特首傾向不「撤辣」，但有望放寬外來人才置業辣稅
恒指公司將於下月１８日公布第三季恒指系列檢討結果
房委會表示十年間為約２﹒２萬戶提供公屋單位調適或改裝
中原十大屋苑周末錄９宗成交，港島３藍籌屋苑零交投
平安壹賬通推７個月港幣定存，年利率３﹒２８厘
國慶後多行搶港元定存，渣打１２個月高見４厘
內地首次在港澳選拔載荷專家，港府周四起展開為期三周招募
國家在澳門選拔一名載荷專家，分三階段料需時年半
孫東料只要推薦足夠人選，港人有機會入圍載荷專家選拔
澳門９月賭收按月回升３５％，但按年仍跌近５０％
澳門「十一」黃金周首日入境人次逾３萬，按年增１８倍
恒生下調全年經濟預測至０﹒８％負增長
上商推英鎊定存優惠，開立３個月英鎊定期利率逾２厘
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《國際要聞》
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北韓繼續發射彈道導彈到朝鮮半島東部海域
澳洲有望在２０２３年初公布核潛艇計劃
美國或定期向烏克蘭提供援助，但希望歐盟仿傚做法
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《外圍經濟》
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ＯＰＥＣ＋或每天減產超過１００萬桶原油
伊朗表示釋放石油收入的談判正取得進展
分析師表示現在是時候為熊市反彈做好準備
化肥危機嚴重，農民採取激烈措施應對
日財相鈴木俊一表示準備對匯率過度波動採取必要反應
澳洲儲備銀行準備進行最後一次大幅加息
聯儲局官員在加息速度上出現分歧
英國數千人上街遊行，抗議生活成本過高
英國財政大臣關浩霆向議員保證減稅計劃有效
杜拜售出８２００萬美元的豪宅，創下新的房地產紀錄
英國財相關浩霆撤回削減富人稅，英股微跌鎊匯急升
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《大國博弈》
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印度續凍結小米逾５３億資產，小米：感到失望
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《新冠肺炎》
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本港新增３５２９宗確診，再多３名患者離世
何栢良稱應取消入境核酸檢測及安心出行措施
全國增本土陽性６５５宗，廣州荔灣部分街道全員核酸
屋宇署署長余寶美被列為密切接觸者，正居家檢疫
旅遊界對年底前恢復郵輪公海遊不表樂觀
澳門有望月底恢復內地團，旅遊界準備人手配套
田北辰稱「０＋０」勢在必行，倡以快測取代核酸檢測
申萬研究所副所長找人代做核酸被立案偵查
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