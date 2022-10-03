《日入而息》多間公司積極研究設雙幣櫃枱，英財相撤回削減富人稅

《今天重點》

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，感謝多家香港上市發行人表示支持有關增設人民幣股票交易

櫃枱建議，而今日表示支持的上市發行人包括交易量活躍恒生指數成份股，其參與為在港人民幣

證券發展投下信心一票，將有助政府對其他發行人的推廣工作，讓香港逐步完善以港幣和人民幣

計價及交易的雙幣股票市場。有關建議獲騰訊、中銀香港、新世界、網易、美團、小米等表態支

持

英國財政大臣關浩霆原本在減稅方案中，將年收入１５萬鎊的國民稅率由目前的４５％下調，但

今天最終宣布撤回。原因有二，一是愈來愈多工黨議員認為相關減稅政策是錯誤的；第二是愈來

愈多議員認為議案會在下議院遭到否決

外電引述「可靠消息」指，一家「型國際投行」處於危機邊緣。不少人猜測這是瑞士信貸。瑞信

５年期信貸違約掉期（ＣＤＳ）息率續攀至２００９年高位、股價最多瀉１２％，低報３﹒５２

瑞士法郎，創上市以來低位

據外媒報道，英國電信集團沃達豐（Ｖｏｄａｆｏｎｅ）證實正與長和（００００１）就旗下Ｖ

ｏｄａｆｏｎｅ英國（Ｖｏｄａｆｏｎｅ ＵＫ）與３英國（Ｔｈｒｅｅ ＵＫ）可能合併展開

談判，冀年底達成協議

據《路透》引述消息報道，匯控（００００５）正考慮分拆印尼業務上市，集團將在未來數周決

定是否在年底前開展ＩＰＯ，而集資規模則要視乎市況再作決定

國慶日後多間本地銀行上調定期存息，繼續吸引港元存款，匯豐分別上調３個月、６個月及１２

個月港元定存利率至１﹒９厘、２﹒５厘和２﹒８厘，起存額為１萬元，適用於尚玉及卓越理財

客戶

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《即日市況》

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恒指全日低收１４３點報１７０７９，科指低收２２點報３４２７

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《美元匯價》

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匯市料相當反覆，美元仍有優勢

歐元最新報０﹒９７６１╱６５，日圓最新報１４５﹒１１╱１２

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《公司資訊》

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港交所（００３８８）相信將有足夠莊家有興趣參與雙幣股票市場莊家機制；港交所積極考慮為

其股份增設人民幣櫃枱

新世界發展（０００１７）積極考慮加入人民幣股票交易

中證國際（００９４３）續停牌，以待刊發全年業績

傳匯控（００００５）考慮分拆印尼業務上市

羚邦（０２２３０）投資電影《搜救》內地上映

康聖環球（０９９６０）股份獎勵計劃九個月購入１３１６萬股

中國平安（０２３１８）歡迎優化雙幣股票在香港發行和交易機制建議

中銀香港（０２３８８）積極研究新增人民幣股票交易櫃枱，稱可深化離岸人幣深度

因財務資料已過有效期，比亞迪半導體深圳創業板上市審核再被中止

宏利委任白凱榮為香港及澳門行政總裁，明年履新

港鐵（０００６６）初步料屯馬線信號事故與供電組件故障有關

小鵬汽車（０９８６８）第三季智能車交付量按年增１５％

小米（０１８１０）將深入研究在港發行及交易雙幣股票政策

大發地產（０６１１１）首九月合同銷售按年跌８６％至４８億元人民幣

騰訊（００７００）有意探索在港新增人民幣股票交易櫃枱；傳騰訊（００７００）尋求收購海

外遊戲公司多數股權

北控城市資源（０３７１８）中標服務採購項目料涉１﹒５億元人民幣

網易（０９９９９）對雙幣股票交易秉持開放的態度

美團（０３６９０）將配合港交所探索在港新增人民幣股票交易櫃枱的可能性

阿里巴巴（０９９８８）雙幣股票交易有助提升港股流動性

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《國企紅籌》

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瑞港建設（０６８１６）８至９月獲授三個重大項目，料涉逾１１

億元

華潤啤酒（００２９１）研究增設人民幣股票交易櫃枱，料可增人

民幣資金池流動性

中信証券（０６０３０）超越高盛成為全球最大的股票銷售承銷商

景瑞控股（０１８６２）首９個月銷售額跌７６％，單９月跌７７

％

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《神州民企》

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彩生活（０１７７８）首８月新拓展物業項目４９個

同程旅行（００７８０）獲ＭＳＣＩ上調ＥＳＧ評級至ＡＡ級

京東（０９６１８）劉強東涉性侵案雙方達成和解協議

世茂（００８１３）就１０３億貸款再融資，積極推進境外債務重

組股份續停牌

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《中國要聞》

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東方甄選西北好物專場帶貨ＧＭＶ逾８千萬元再創新高

脊柱耗材國採降價８４％，專家：分組競價是最大亮點

Ｇｏｏｇｌｅ翻譯停止在中國區域服務

攜程表示國慶假期首日高星級酒店訂單較中秋增長５２％

中國郵政申請「郵局咖啡」商標被駁回

內媒稱特斯拉中國第四季續推車險補貼，尾款減７０００元

中證監就行政處罰罰沒款執行規則公開徵求意見

監管要求全國性銀行新增高至１﹒５萬億製造業中長貸

傳監管要求國有銀行年內再向房企提供６０００億融資

成也網紅敗也網紅，山東曹縣嚴打網上唱衰樓市行為

河北石家莊稱公積金貸款借款人父母可參與共同還貸

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒９２％，報１３３００﹒４８點

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《其他消息》

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陳茂波稱消費券可短期提振，惟經濟仍受累外圍及疫情

金管局再入市承接約２３﹒５５億港元沽盤

傳特首傾向不「撤辣」，但有望放寬外來人才置業辣稅

恒指公司將於下月１８日公布第三季恒指系列檢討結果

房委會表示十年間為約２﹒２萬戶提供公屋單位調適或改裝

中原十大屋苑周末錄９宗成交，港島３藍籌屋苑零交投

平安壹賬通推７個月港幣定存，年利率３﹒２８厘

國慶後多行搶港元定存，渣打１２個月高見４厘

內地首次在港澳選拔載荷專家，港府周四起展開為期三周招募

國家在澳門選拔一名載荷專家，分三階段料需時年半

孫東料只要推薦足夠人選，港人有機會入圍載荷專家選拔

澳門９月賭收按月回升３５％，但按年仍跌近５０％

澳門「十一」黃金周首日入境人次逾３萬，按年增１８倍

恒生下調全年經濟預測至０﹒８％負增長

上商推英鎊定存優惠，開立３個月英鎊定期利率逾２厘

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《國際要聞》

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北韓繼續發射彈道導彈到朝鮮半島東部海域

澳洲有望在２０２３年初公布核潛艇計劃

美國或定期向烏克蘭提供援助，但希望歐盟仿傚做法

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《外圍經濟》

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ＯＰＥＣ＋或每天減產超過１００萬桶原油

伊朗表示釋放石油收入的談判正取得進展

分析師表示現在是時候為熊市反彈做好準備

化肥危機嚴重，農民採取激烈措施應對

日財相鈴木俊一表示準備對匯率過度波動採取必要反應

澳洲儲備銀行準備進行最後一次大幅加息

聯儲局官員在加息速度上出現分歧

英國數千人上街遊行，抗議生活成本過高

英國財政大臣關浩霆向議員保證減稅計劃有效

杜拜售出８２００萬美元的豪宅，創下新的房地產紀錄

英國財相關浩霆撤回削減富人稅，英股微跌鎊匯急升

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《大國博弈》

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印度續凍結小米逾５３億資產，小米：感到失望

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《新冠肺炎》

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本港新增３５２９宗確診，再多３名患者離世

何栢良稱應取消入境核酸檢測及安心出行措施

全國增本土陽性６５５宗，廣州荔灣部分街道全員核酸

屋宇署署長余寶美被列為密切接觸者，正居家檢疫

旅遊界對年底前恢復郵輪公海遊不表樂觀

澳門有望月底恢復內地團，旅遊界準備人手配套

田北辰稱「０＋０」勢在必行，倡以快測取代核酸檢測

申萬研究所副所長找人代做核酸被立案偵查

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