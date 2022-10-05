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即市新聞

05/10/2022 08:53

《專家之言－李偉傑》國慶長假關注美國數據，港股超賣後料可反彈

　　《專家之言》內地國慶長假期間，預料港股成交量繼續縮減，短期港股將跟隨外圍走勢波動
，跟隨外圍波動就自然需要更加關注美國本周公布多項經濟數據，其中本周末有首次申領及連續
申領失業救濟金人數，另外亦有９月非農就業人口變動等重要數據，可進一步前瞻美國在急速加
息後對經濟及就業市場影響力，短期市場關注美國１０年期債息會否在４厘水平止步以及美匯指
數能否回落１１０之下，因為美元超強，其他非美元資產亦繼續受壓。
　
＊憧憬二十大後內房利好消息，冀中美就中概股審計達協議＊
　
　　港股在重陽節假期前，失守１７０００點關口，持續下跌相信已經令到投資者已沒有痛楚感
覺，不過以現時牛證街貨比重５１﹒８％，看好股市持有牛證數目算近期偏低水平，現時在低位
熊證在１７８００點貨量明顯增加，假若港股能迎來一個比較理想的利好消息，相信可呈現短暫
超賣後反彈機會出現，而按日子排序近期市場將較關注內房救市消息，因為內房產業佔整體內地
ＧＤＰ比重大，而根據今年４月內地下調存款準備金率０﹒２５％，可釋放長期資金５３００億
元人民幣，筆者憧憬今年第四季息率或存款準備金率亦有機會下調，相信在內地二十大換屆後，
會有更多利好消息出台。另外就中概股會計審議問題，中美雙方人員正在本港進行對涉及中國企
業的現場審計調查，希望雙方能達成追蹤協議，以結束２００多家中國公司審計糾紛。《華盛證
券經紀部董事　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股
上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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