《股壇解碼－戴名》美數據瑕不掩瑜，香格里拉（６９）禍不單行

《股壇解碼》美國上周新屋銷售和消費者信心指數都優於前期，加上首領失業人數遠低於預

期只有１９﹒３萬，各項經濟利好數據盡出，唯一利淡因素是ＧＤＰ連續兩季出現負增長，市場

選擇性地接收負面因素而引致美股明顯下跌，但基本經濟因素仍然向好，加上美匯指數在１１０

以上居高不下，現階段可以考慮分段入市。在眾多美股當中Ｎｉｋｅ（ＮＫＥ）和Ｍｉｃｒｏｎ

（ＭＵ）業績表現不如人意，投資者還是避之則吉。



＊各師各法＊



澳洲在本月１４日開始不會要求新冠病人家居隔離，變相是全面防疫解封，另外南韓在上周

末也解除所有入境防疫措施，再加上日本、新加坡和泰國等國家都希望透過開放入境防疫來吸引

遊客刺激經濟，效果如何相信在１１月公布的數據便有分曉。英倫銀行在月中前將買入長債以穩

定匯價，做法有如之前歐美國家的量寬政策，雖然英鎊匯價即時止跌回升，但月後停止買債以後

相信英鎊還是要繼續尋底，英倫銀行相信只能大幅度加息來縮短和美元的息差來穩定匯率，到時

候英國的經濟將面臨重大下行壓力，投資者要留意英國的利率走勢。



＊落井下石＊



官媒在後疫情時期首次承認有外資企業遷出中國，雖然聲稱只是個別例子，但外企一般都比

較有規模，外企撤離對國內就業市場的影響也不能小觀。媒體報導人民銀行在國慶長假前要求國

有銀行沽美元買人民幣來支持人民幣匯率，相信人民幣匯率在假期後很大可能進一步下跌至

７﹒３５附近，如果要加速帶動出口來支持經濟的話，相信人民幣匯率要下試７﹒９附近才能對

出口有明顯幫助。近期一直困擾中概股的審計問題再有新發展，傳聞ＳＥＣ官員對眾多有關中概

股在審核前更換核數師的行為表示懷疑和擔心，質疑ＳＥＣ官員能否無障礙地審核相慣公司的業

務情況，退市潮一觸即發，相關中概股的股價隨時腰斬，暫時不宜沾手。



＊兵行險著＊



恒指期權（１０月）購沽比例維持在３５：６５的利淡水平，加上在１８０００點出現馬鞍

倉，相信恒指很快就有一波反彈，牛熊證街貨下降至５２：４８的比例，牛熊證重貨區分別在

１６５００點和１７９００點附近，參考期權和牛熊證的倉位分布情況，相信期指反彈到

１８０００點以上是無容置疑，加上上周在缺成交下跌穿１７７００點的支持位，技術上可視為

假穿，震倉動作基本完成，若恒指在周四（６日）前重回１７７００點以上，本次下跌將暫告一

段落，雖然外圍市況波動，投資者亦不宜過分看淡。



＊股票簡評＊



香格里拉（亞洲）（０００６９）主要從事酒店和相關物業的經營並擁有，以及提供酒店管

理和相關服務，出租寫字樓、商業和住宅大廈、展覽場地以致服務式公寓。酒店營運仍為集團收

入和營運溢利的主要來源，香格里拉（亞洲）繼續重點著眼於亞洲（尤其是中國國內）豪華酒店

市場，經營網絡遍布香港、中國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、日本、泰國、斐濟等地區，參考

最近公布的２０２２年上半年業績，股東應佔虧損１﹒５８億，單單中國大陸地區的虧損就有

１﹒０２億，佔整體虧損約６５％，如果再翻看近幾年的業績，疫情這兩年差不多把疫情前四年

的利潤都全數清袋，加上集團主要業務地區在中國大陸，國內對疫情的封控取向和整體經濟環境

對集團未來業績舉足輕重，可惜現在還沒有看到任何放寬防疫措施的可能，這是股價從２０１８

年開始不斷下滑的主要原因，加上環球經濟不景氣，商務出差和旅遊客戶大降，這是香格里拉（

亞洲）的第二死穴，集團手頭現金不多也是致命傷，根據半年報顯示集團的手頭現金只有

６﹒５１億，但債務卻有５５﹒５２億，在加息周期的壓力下，集團要在舉債的成本將會愈來愈

高，加上剛剛發生的黑客事件對集團的管理和聲譽都做成沉重打擊，這樣更加不利香格里拉（亞

洲）日後在資本市場集資，到最後可能就只有配股了，這些都是投資香格里拉（亞洲）的利淡因

素，最後一提是港府於最近實施的０＋３海外抵港檢疫政策並不足以顯著提高集團旗下酒店的入

住率，最近灣仔某老牌五星酒店推出連固定停車位的月租房套餐就知道本地酒店的競爭有多激烈

，投資者切勿因現價低而入市，合理買入價在３﹒２元附近。

《資深市場人士戴名》



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