《外資精點》高盛料今明年樓價各跌１５％，削多隻地產股目標價

《經濟通通訊社５日專訊》高盛發表研究報告，將本港住宅樓價調整幅度預測，由約２０％

上調至３０％，並料２０２２、２３年樓價按年各跌１５％。另該行亦下調多隻本地地產股目標

價，僅薦「買入」新世界（０００１７）。

高盛稱，上調本港樓價調整幅度預測，由於中期ＨＩＢＯＲ較高及上升速度亦較預期快，影

響按揭利率，將持續令承擔能力受壓，及投資者離場，除非宏觀經濟好轉及政策支持。

該行提到，供應將大幅上升，但中港邊境仍大致上封閉，加上移民潮導致人口流失。雖然此

供需關係不會直接影響樓價，惟配合加息，以及市民收入水平停滯不前，仍會令樓價受壓。

基於對本港最新樓價看法等，平均下調相關本地地產股每股資產淨值預測約４％，以及分別

下調未來３個財年每股盈利預測１５％、２４％、１９％。板塊估值已達新低，加上缺乏宏觀經

濟及政策支持，投資者維持觀望態度，而下一重要事件為１０月中的政府新一份《施政報告》。

（ｒｈ）



高盛對於本地地產股最新評級及目標價

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本地地產股 目標價（元） 投資評級

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新地（０００１６） １２１→１１６ 維持中性

長實（０１１１３） ５９﹒１→５７﹒１ 維持中性

新世界（０００１７） ３７﹒２→３５﹒６ 維持買入

恒地（０００１２） ３４﹒９→３３ 維持中性

信置（０００８３） １０﹒６→１０﹒５ 維持沽售

嘉里建設（００６８３） ２３﹒３→２１﹒９ 維持中性

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