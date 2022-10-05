  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2022 12:06

《外資精點》高盛料今明年樓價各跌１５％，削多隻地產股目標價

　　《經濟通通訊社５日專訊》高盛發表研究報告，將本港住宅樓價調整幅度預測，由約２０％
上調至３０％，並料２０２２、２３年樓價按年各跌１５％。另該行亦下調多隻本地地產股目標
價，僅薦「買入」新世界（０００１７）。
　　高盛稱，上調本港樓價調整幅度預測，由於中期ＨＩＢＯＲ較高及上升速度亦較預期快，影
響按揭利率，將持續令承擔能力受壓，及投資者離場，除非宏觀經濟好轉及政策支持。
　　該行提到，供應將大幅上升，但中港邊境仍大致上封閉，加上移民潮導致人口流失。雖然此
供需關係不會直接影響樓價，惟配合加息，以及市民收入水平停滯不前，仍會令樓價受壓。
　　基於對本港最新樓價看法等，平均下調相關本地地產股每股資產淨值預測約４％，以及分別
下調未來３個財年每股盈利預測１５％、２４％、１９％。板塊估值已達新低，加上缺乏宏觀經
濟及政策支持，投資者維持觀望態度，而下一重要事件為１０月中的政府新一份《施政報告》。
（ｒｈ）
　
　　　　　　　高盛對於本地地產股最新評級及目標價
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　本地地產股　　　　　　目標價（元）　　投資評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新地（０００１６）　　　　　１２１→１１６　維持中性
　　長實（０１１１３）　　　５９﹒１→５７﹒１　維持中性
　　新世界（０００１７）　　３７﹒２→３５﹒６　維持買入
　　恒地（０００１２）　　　　　３４﹒９→３３　維持中性
　　信置（０００８３）　　　１０﹒６→１０﹒５　維持沽售
　　嘉里建設（００６８３）　２３﹒３→２１﹒９　維持中性
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2022
比亞迪9月銷售佳兼獲採購合約飆一成　大行唱好瑞信看$400
人氣文章FOCUS05/10/2022
【FOCUS】「雷曼2.0」危言聳聽　新戰略禍福難料
人氣文章財經熱話05/10/2022
英鎊六連升匯控渣打飆逾半成　匯控或出售分拆業務較值博
人氣文章財經熱話05/10/2022
【出售業務？】匯控擬出售加國業務　股價反彈亦不宜過分樂觀？
人氣文章財經熱話05/10/2022
《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底 中海油候買低炒波幅
人氣文章中國故事05/10/2022
《京城近觀》北京撐樓市 老人近郊購房有福利 通州限購擬鬆綁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金