《星級輪證－鍾宛婷》港股急彈挑戰萬八點，港交所重上２８０元

《星級輪證》美股連續兩日急升彈近１６００點，美國８月職位空缺創近兩年以來最大降幅

，加上澳洲央行「放鴿」，市場憧憬聯儲局可能較早放慢加息，港股假期後跟隨外圍急抽逾

９００點，重上１８０００點關口。美債息率回落，對息口較敏感的高增長股，尤其是科技重磅

股，反彈幅度顯著，阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０）飆逾５％

至７％。根據星展輪證早市即市資金流，早前博ＡＴＭ反彈的好友偏向先行獲利離場；另外見部

分資金追港交所（００３８８）好倉。港交所自從失守３００元後，走勢一路向下，由８月開始

一路走在１０天平均移動線之下，逐步跌落至２６０元水平，今早（５日）急彈裂口高開，重上

２８０元，同時收復１０天線（約２７７元附近），如果投資者繼續看好港交所，可留意港交所

認購證２４７５０：



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港交購２４７５０： 行使價３４７﹒３８元，到期日２０２３年２月，有效槓桿約１０﹒２倍

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進取加息預期降溫，美匯指數回落，油金價格反彈。ＯＰＥＣ＋即將召開產量會議，市場預

料該組織有機會大幅減產２００萬桶，國際油價周二（４日）急漲３％，中海油（００８８３）

跟升彈逾３％，一舉收復１０天、５０天及１００天線，如果投資者繼續看好中海油，可留意中

海油認購證２５４７６：



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海油購２５４７６： 行使價１０﹒９２２元，到期日２０２３年２月，有效槓桿約７倍

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若果投資者沒有心水個股，有意捕捉指數上落，但又想避開牛熊證的收回風險，不妨可留意

盈富基金（０２８００）的認購證、認沽證輪來部署港股大市走向：



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盈富購２４４１１： 行使價２２元，到期日２０２３年１２月，有效槓桿約６﹒３倍

盈富沽１５９０１： 行使價１６元，到期日２０２３年３月，有效槓桿約５﹒２倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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