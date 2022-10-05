《專家之言－何志銘》環球加息提速市場風波不斷，現時撈底風險大

《專家之言》根據近日美國聯儲局官員的言論，相信當局將不惜一切代價遏抑通脹，即意味

加息步調在未來幾次議息都不會減慢，在這情況下將迫使環球央行跟隨美國的加息步伐，整體投

資市場氣氛的確好差。至於美國數據方面，９月ＩＳＭ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跌至

５０﹒９點，低過預期，創２０２０年５月之後新低，顯示製造業擴張速度減慢。



＊市場對英新首相解讀有保留，瑞信傳陷財困＊



另一方面，雖然英國政府對減稅措施明顯１８０度大轉變，始終英新首相卓慧思新上任大家

對她的解讀都好有保留，不確定性大。近日有媒體報道指瑞士的著名投資銀行瑞信

（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ）正陷入財政困難，瑞信有關反映債務違約風險的信貸違約掉期

（ＣＤＳ）攀升約１５％，達至２００９年以來的最高水平。市場風波之不確定性明顯在增加，

故在策略上，東尼個人認為投資者如在現時撈底，將須承受很大風險。鑑於美股及港股多個主要

指數已告穿底，甚至跌至多年低位，即意味後市進一步下跌風險機會很大，真的不宜在弱市中部

署。《獨立股評人 何志銘》



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