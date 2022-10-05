【外圍經濟】南韓９月ＣＰＩ按年升５﹒６％，通脹第２個月放緩

《經濟通通訊社５日專訊》南韓統計廳今日（５日）發布最新通脹數據顯示，９月消費者價

格指數（ＣＰＩ）按年上升５﹒６％，是連續第２個月漲幅回落。

據統計廳分析，石油和蔬菜、水果等農產品價格漲幅收窄，推動ＣＰＩ漲幅回落。其中石油

類產品價格漲幅趨緩，對緩解物價急劇上升勢頭產生較大影響。

統計廳指，雖然要關注ＯＰＥＣ＋的減產決定對石油類產品價格的影響，但仍預期物價觸頂

回落。（ｊｆ）

