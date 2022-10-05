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05/10/2022 09:20

【外圍經濟】新西蘭第５度加息５０基點至３﹒５厘，仍有上調空間

　　《經濟通通訊社５日專訊》新西蘭央行周三（５日）決定上調基準利率５０個基點至３﹒５
厘，符合市場預期。這是紐國央行連續第５度加息半厘，並暗示仍有上調空間。
　　央行聲明稱，委員會在加息５０個基點還是７５個基點之間作出選擇，部分意見認為現時上
調７５基點，可以減少未來加息的幅度，不過委員會最終同意５０基點是較為適合的步伐。
（ｊｆ）

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