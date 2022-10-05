【外圍經濟】新西蘭第５度加息５０基點至３﹒５厘，仍有上調空間

《經濟通通訊社５日專訊》新西蘭央行周三（５日）決定上調基準利率５０個基點至３﹒５

厘，符合市場預期。這是紐國央行連續第５度加息半厘，並暗示仍有上調空間。

央行聲明稱，委員會在加息５０個基點還是７５個基點之間作出選擇，部分意見認為現時上

調７５基點，可以減少未來加息的幅度，不過委員會最終同意５０基點是較為適合的步伐。

（ｊｆ）

