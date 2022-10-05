《談國論企－黎偉成》服?業轉收縮，建築業續擴張

《談國論企》中國的服務業於２０２２年９月份由上月的擴張急轉直下的變為收縮，特別是

零售、餐飲及居民服務的收縮程度相當嚴重，顯然受到防控疫情的相關措施影響。但建築業則加

大擴張力度，和製造業的ＰＭＩ由收縮轉擴張，意味不同行業受疫情不同影響，但整體國民經濟

該可延續恢復之態。尤其是國務院明確要以促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，只要疫情

使防控措施減封，料經濟有望逐步回復穩中有進發展之態。



＊郵政電信廣播貨幣金融服務處高位景氣區＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業商務活動指數在２０２２年９月份環比大跌２

個百分點，至５０﹒６的距離臨界點５０僅０﹒６個百分點的快轉收縮的危險水平，情況較８月

份回落１﹒２個百分點至５２﹒６更為差勁，顯然受到新冠肺疫再散發多發的影響，情況雖不致

於３－５月份的差勁，惟絕不能對此稍一掉以輕心。國務院近期相當積極主動推出一攬子政策性

措施力促經濟盡快恢復，但我看取重要的還是控疫除封。

非製造業的商務活動指數漸步收縮劣境，很主要受到（甲）服務業經營情況每下愈況的衝擊

：（一）商務活動指數於９月份環比大幅下跌３個百分點，並由８月份只達５１﹒９匆匆滑落至

４８﹒９的收縮惡境，現水平只是未及５月份的４７﹒４、４月份的４０、３月份的４６﹒７連

續三個月皆收縮之般差勁，疫情對服務業的負面影響相對厲害。

服務業的商務活動再一次收縮，乃受困於（二）新訂單反覆減少至嚴重收縮：分類指數於

２０２２年９月份環比大幅下跌７﹒６個百分點，至４１﹒６的極端收縮環境，相對於８月份跌

０﹒３個百分點和７月份回落４﹒２個百分點的情況更為差勁。

（三）從國家統計局對服務業最新發展的闡述，為：「從行業情況看，郵政、電信廣播及衛

星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數處於６０或以上高位景氣區間」，所指的「６０

」是屬於「高位景氣區間」，是為２０２２年之首次，和重現２０２１年１２月份之況。但

（Ｉ）國家統計局僅列３個有擴張的行業，特別惹人注目的是（ｉ）郵政居首，估計這會是居民

每多通過快遞的形式購買和轉送各種各樣的商品及物資，是為疫情底下現象。

重要的是（ｉｉ）電信擴播及衛星傳輸服務，續為擴張快速的行業，而互聯網軟件及信息技

術服務等業已不再是「快速」，５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，工商各業和居民所需的各種

各樣智能服務需求更為強烈，相信在前景廣闊、良佳。估計此兩個行業會繼續保持擴張的步伐。

難得的是（ｉｉｉ）貨幣金融服務業，也處於高位景氣區，反映出居民對貨幣金融等投資很

快恢復興趣，當然是疫下良好的新態。

至於（ＩＩ）商務活動呈收縮的行業，有：零售、航空運輸、住宅、餐飲、居民服務等，處

低於４５的水平。凡此，都是與疫情封地最受影響的消費性服務行業，且都跌至４５的遠離５０

收縮劣境，可見經營相當困難。



＊零售航空運輸住宅餐飲居民服務業嚴重收縮＊



還有（四）服務業的產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數於是月份達４９﹒６，環比

回升０﹒２個百分點，而（２）銷售價格分類指數持平於４７﹒５，皆為不大理想的勢頭。

由是（五）服務業商務活動預期指數，在２０２２年９月份環比回落１﹒５個百分點，比８

月份所跌的１﹒２個百分點幅度更大，所至５６﹒１。行業經營者情緒顯然有點審慎。

至於（乙）建築業，保持穩步擴張：商務活動指數於２０２２年９月份環比上升３﹒７個百

分點，和返回至６０﹒２８的高位景氣區間，而８月份５６﹒５環比回落２﹒７個百分點，和７

月份５９﹒２環比回升２﹒６個百分點。（Ａ）價格溫和擴張：投入產品價格分類指數回落１。

個百分點，跌至５３２﹒４；銷售價格分類指數升０﹒６個百分點處５２。。此有利商務活動擴

張。

但（Ｂ）新訂單分類指數於９月份環比回落１﹒６個百分點至５１﹒８，而８月份增加

２﹒３個百分點至５３﹒４。（Ｃ）從業人員分類指數是月份環比增０﹒６個百分點為４８﹒３

。

（Ｄ）業務活動預期指數於９月份達６２﹒７，稍跌０﹒２個百分點，而８月份６２﹒９上

升１﹒９個百分點，７月份６１和回落２﹒１個百分點，６月份大升５﹒２個百分點至６３﹒１

。

非製造業商務活動指數於２０２２年９月份達６２﹒７，環比跌０﹒２個百分點，較８月份

所回落０﹒８個百分點和７月的１﹒６個百分點跌幅收窄，企業反覆淡看前景。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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