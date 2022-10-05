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05/10/2022 09:26

恒指今日高開７３２點；比亞迪高開逾９％、匯控升６％

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國８月職缺數字降至１４個月低位，顯示勞動力需求放緩跡象
。市場憧憬美國聯儲將趨向溫和加息，美股三大指數延續升勢，道指急升逾８２０點，成功收復
３００００大關；納指、標指均漲逾３％。
　　港股今日跟隨美股上升。恒指高開７３２點或升４﹒２９％，報１７８１１，主板成交
３１﹒５２億元。國企指數報６０８８，升２３１點或升３﹒９６％。恒生科技指數報３５９７
，升１７０點或升４﹒９７％。
　　比亞迪（０１２１１）暫為表現最佳藍籌，現價升９﹒３８％，報２１０元，該股成交約
４３萬股，涉資９１２５萬元。汽車股同樣造好，吉利汽車（００１７５）升４﹒８３％，開報
１１﹒２８元；小鵬汽車（０９８６８）升３﹒１６％，開報４７﹒３５元；理想汽車
（０２０１５）升６﹒３７％，開報９６元。
　　內需股上升。申洲國際（０２３１３）升８﹒８８％，開報６４﹒３５元；萬洲國際
（００２８８）升７﹒８％，開報５﹒２５元；李寧（０２３３１）、安踏（０２０２０）高開
逾５％。金融股方面，匯控（００００５）升６﹒４４％，開報４２﹒９５元；港交所
（００３８８）升５﹒８５％，開報２８２﹒２元。
　　即月期指新報１７８３５，升７５５點，高水２３點。即月國指期貨報６１４２，升２８５
點，高水５３點。即月科指期貨新報３６３０，升１９９點，高水３３點。
　
　　　　　　　　　開市首十隻表現較佳藍籌股
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２１０元　升９﹒３８％
　　申洲國際（０２３１３）　６４﹒３５元　升８﹒８８％
　　萬洲國際（００２８８）　　５﹒２５元　　升７﹒８％
　　阿里健康（００２４１）　　３﹒８７元　升６﹒９１％
　　百度（０９８８８）　　　１２１﹒９元　升６﹒５６％
　　匯控（００００５）　　　４２﹒９５元　升６﹒４４％
　　網易（０９９９９）　　　　　１２５元　　升６﹒２％
　　港交所（００３８８）　　２８２﹒２元　升５﹒８５％
　　李寧（０２３３１）　　　　　　６４元　升５﹒７９％
　　友邦（０１２９９）　　　６９﹒０５元　升５﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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