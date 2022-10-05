恒指今日高開７３２點；比亞迪高開逾９％、匯控升６％

《經濟通通訊社５日專訊》美國８月職缺數字降至１４個月低位，顯示勞動力需求放緩跡象

。市場憧憬美國聯儲將趨向溫和加息，美股三大指數延續升勢，道指急升逾８２０點，成功收復

３００００大關；納指、標指均漲逾３％。

港股今日跟隨美股上升。恒指高開７３２點或升４﹒２９％，報１７８１１，主板成交

３１﹒５２億元。國企指數報６０８８，升２３１點或升３﹒９６％。恒生科技指數報３５９７

，升１７０點或升４﹒９７％。

比亞迪（０１２１１）暫為表現最佳藍籌，現價升９﹒３８％，報２１０元，該股成交約

４３萬股，涉資９１２５萬元。汽車股同樣造好，吉利汽車（００１７５）升４﹒８３％，開報

１１﹒２８元；小鵬汽車（０９８６８）升３﹒１６％，開報４７﹒３５元；理想汽車

（０２０１５）升６﹒３７％，開報９６元。

內需股上升。申洲國際（０２３１３）升８﹒８８％，開報６４﹒３５元；萬洲國際

（００２８８）升７﹒８％，開報５﹒２５元；李寧（０２３３１）、安踏（０２０２０）高開

逾５％。金融股方面，匯控（００００５）升６﹒４４％，開報４２﹒９５元；港交所

（００３８８）升５﹒８５％，開報２８２﹒２元。

即月期指新報１７８３５，升７５５點，高水２３點。即月國指期貨報６１４２，升２８５

點，高水５３點。即月科指期貨新報３６３０，升１９９點，高水３３點。



開市首十隻表現較佳藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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比亞迪（０１２１１） ２１０元 升９﹒３８％

申洲國際（０２３１３） ６４﹒３５元 升８﹒８８％

萬洲國際（００２８８） ５﹒２５元 升７﹒８％

阿里健康（００２４１） ３﹒８７元 升６﹒９１％

百度（０９８８８） １２１﹒９元 升６﹒５６％

匯控（００００５） ４２﹒９５元 升６﹒４４％

網易（０９９９９） １２５元 升６﹒２％

港交所（００３８８） ２８２﹒２元 升５﹒８５％

李寧（０２３３１） ６４元 升５﹒７９％

友邦（０１２９９） ６９﹒０５元 升５﹒６６％

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（ｅｒ）

