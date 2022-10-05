  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2022 11:02

憧憬檢疫措施進一步放寬兼美股造好，恒指擴大至逾８００點

　　《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國公布８月ＪＯＬＴｓ職位空缺數為１００５﹒３萬，降
至１４個月低點，顯示勞動力需求放緩跡象，市場憧憬聯儲局加息步伐有望放慢，隔晚美股延續
上日升勢，道指大升８２５點收復３００００點關口，納指升３﹒３４％。
　　同時美匯指數大跌１﹒３８％，報１１０﹒２，歐元兌美元及英鎊兌美元大幅反彈，重磅匯
控（００００５）受惠反彈，現升５﹒４５％，報４２﹒５５元。
　
＊機組人員先試「０＋０」＊
　
　　另外，港府昨日開始放寬機組人員檢疫安排，返港的機組人員，如在過去７日並無在外地逗
留，抵達機場檢測後就可離開。返港後機組人員獲豁免安心出行的「黃碼」安排，即返港後亦可
憑「藍碼」進入包括食肆等處所，變相先行「０＋０」。通關概念及重磅金融股造好；港交所
（００３８８）升６﹒３％，報２８３﹒４元；中國平安（０２３１８）升９﹒４７％，報
４１﹒０５元；建行（００９３９）升３﹒３６％，報４﹒６１元；國泰（００２９３）無升跌
，報８﹒２２元；周大福（０１９２９）升６％，報１５﹒５４元。
　
＊體品零售股有支持＊
　
　　零售股跟隨市況造好；比亞迪（０１２１１）升８﹒８５％，報２０９元；李寧
（０２３３１）升７﹒８５％，報６５﹒２５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
８﹒５７％；安踏體育（０２０２０）升８﹒７７％，報９０﹒５元；申洲國際（０２３１３）
升１２﹒０１％為最佳表現藍籌，報６６﹒２０元。
　　現時，恒生指數報１７９０１，升８２１點或升４﹒８１％，主板成交４４４﹒６４億元。
國企指數報６１５６，升２９９點或升５﹒１１％。恒生科技指數報３６４３，升２１６點或升
６﹒３２％。
　　即月期指新報１７９１５，升８３５點，高水１４點。即月國指期貨報６１７０，升３１３
點，高水１４點。即月科指期貨新報３６５２，升２２１點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　　　　６６﹒２０元　升１２﹒０１％
　　中國平安（０２３１８）　　　　４１﹒０５元　　升９﹒４７％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２０９﹒００元　　升８﹒８５％
　　安踏體育（０２０２０）　　　　９０﹒５０元　　升８﹒７７％
　　京東集團（０９６１８）　　　２１０﹒２０元　　升８﹒６９％
　　李寧（０２３３１）　　　　　　６５﹒２５元　　升７﹒８５％
　　網易（０９９９９）　　　　　１２６﹒７０元　　升７﹒６５％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　８０﹒５０元　　升７﹒４８％
　　中升控股（００８８１）　　　　３３﹒３０元　　升７﹒４２％
　　百度（０９８８８）　　　　　１２２﹒５０元　　升７﹒０８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2022
《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底 中海油候買低炒波幅
人氣文章中國故事05/10/2022
《京城近觀》北京撐樓市 老人近郊購房有福利 通州限購擬鬆綁
人氣文章開市Good Morning05/10/2022
熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復　17800點阻力大
人氣文章大行報告05/10/2022
【大行炒D乜】高盛點評本地地產股及銀行股　click入嚟睇下
人氣文章財經熱話05/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣大反彈，投資者料緊縮政策或轉向
人氣文章財經熱話03/10/2022
英撤回減富人稅　鎊匯急彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金