憧憬檢疫措施進一步放寬兼美股造好，恒指擴大至逾８００點

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美國公布８月ＪＯＬＴｓ職位空缺數為１００５﹒３萬，降

至１４個月低點，顯示勞動力需求放緩跡象，市場憧憬聯儲局加息步伐有望放慢，隔晚美股延續

上日升勢，道指大升８２５點收復３００００點關口，納指升３﹒３４％。

同時美匯指數大跌１﹒３８％，報１１０﹒２，歐元兌美元及英鎊兌美元大幅反彈，重磅匯

控（００００５）受惠反彈，現升５﹒４５％，報４２﹒５５元。



＊機組人員先試「０＋０」＊



另外，港府昨日開始放寬機組人員檢疫安排，返港的機組人員，如在過去７日並無在外地逗

留，抵達機場檢測後就可離開。返港後機組人員獲豁免安心出行的「黃碼」安排，即返港後亦可

憑「藍碼」進入包括食肆等處所，變相先行「０＋０」。通關概念及重磅金融股造好；港交所

（００３８８）升６﹒３％，報２８３﹒４元；中國平安（０２３１８）升９﹒４７％，報

４１﹒０５元；建行（００９３９）升３﹒３６％，報４﹒６１元；國泰（００２９３）無升跌

，報８﹒２２元；周大福（０１９２９）升６％，報１５﹒５４元。



＊體品零售股有支持＊



零售股跟隨市況造好；比亞迪（０１２１１）升８﹒８５％，報２０９元；李寧

（０２３３１）升７﹒８５％，報６５﹒２５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

８﹒５７％；安踏體育（０２０２０）升８﹒７７％，報９０﹒５元；申洲國際（０２３１３）

升１２﹒０１％為最佳表現藍籌，報６６﹒２０元。

現時，恒生指數報１７９０１，升８２１點或升４﹒８１％，主板成交４４４﹒６４億元。

國企指數報６１５６，升２９９點或升５﹒１１％。恒生科技指數報３６４３，升２１６點或升

６﹒３２％。

即月期指新報１７９１５，升８３５點，高水１４點。即月國指期貨報６１７０，升３１３

點，高水１４點。即月科指期貨新報３６５２，升２２１點，高水１６點。

上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ６６﹒２０元 升１２﹒０１％

中國平安（０２３１８） ４１﹒０５元 升９﹒４７％

比亞迪（０１２１１） ２０９﹒００元 升８﹒８５％

安踏體育（０２０２０） ９０﹒５０元 升８﹒７７％

京東集團（０９６１８） ２１０﹒２０元 升８﹒６９％

李寧（０２３３１） ６５﹒２５元 升７﹒８５％

網易（０９９９９） １２６﹒７０元 升７﹒６５％

舜宇光學科技（０２３８２） ８０﹒５０元 升７﹒４８％

中升控股（００８８１） ３３﹒３０元 升７﹒４２％

百度（０９８８８） １２２﹒５０元 升７﹒０８％

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（ｈｃ）

