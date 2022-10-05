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即市新聞

05/10/2022 13:23

恒指擴大至升逾千點及收復萬八關，阿里升近８％領升重磅股

　　《經濟通通訊社５日專訊》恒指報復式升勢未止，上午收市前升幅進一步擴大至逾９００點
，更是近兩星期以來首度收復１８０００點心理關口，午後更擴大至升超過１０００點，７３隻
恒指成分股有７０隻上升。恒生指數現報１８０８３，升１００３點或升５﹒８８％。
　
＊美股勁升兩日帶動＊
　
　　市場憧憬聯儲局加息步伐有望放慢，隔晚美股延續上日升勢，道指大升８２５點並收復
３００００點關口，納指升３﹒３４％。同時港府昨日開始放寬機組人員檢疫安排，返港後機組
人員獲豁免安心出行的「黃碼」安排，即返港後亦可憑「藍碼」進入包括食肆等處所，變相先行
「０＋０」。
　　重磅金融股全線向好；匯控（００００５）升６﹒２％，報４２﹒８５元；港交所
（００３８８）升７﹒４３％，報２８６﹒４元；友邦（０１２９９）升６﹒６６％，報
６９﹒７元；中國平安（０２３１８）升１０﹒５３％，報４１﹒４５元；建行（００９３９）
升４﹒９３％，報４﹒６８元。
　　通關概念股走高；國泰（００２９３）升０﹒４９％，報８﹒２６元；周大福
（０１９２９）升６﹒６８％，報１５﹒６４元。
　
＊體品股升勢凌厲＊
　
　　體品股銳不可當；申洲國際（０２３１３）擴大至升１３﹒２８％繼續為最佳表現藍籌，報
６６﹒９５元；李寧（０２３３１）升１０﹒０８％，報６６﹒６元，以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅１０﹒８２％；安踏體育（０２０２０）升９﹒９２％，報９１﹒４５元。
　　重磅科技股同為升市功臣；京東集團（０９６１８）升１０﹒８６％，報２１４﹒４０元；
網易（０９９９９）升８﹒６７％，報１２７﹒９０元；阿里（０９９８８）升７﹒９８％，報
８３﹒８５元；美團（０３６９０）升７﹒６７％，報１７４﹒１０元。
　　現時，恒生指數報１８０８３，升１００３點或升５﹒８８％，主板成交６４３﹒３２億元
。國企指數報６２２４，升３６７點或升６﹒２８％。恒生科技指數報３６８７，升２６０點或
升７﹒６０％。
　　即月期指新報１８１０８，升１０２８點，高水２５點。即月國指期貨報６２４０，升
３８３點，高水１５點。即月科指期貨新報３６９６，升２６５點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

　
　　　　　　　　　　　表列十大升幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　　　　６６﹒９５元　升１３﹒２８％
　　京東集團（０９６１８）　　　２１４﹒４０元　升１０﹒８６％
　　中國平安（０２３１８）　　　　４１﹒４５元　升１０﹒５３％
　　李寧（０２３３１）　　　　　　６６﹒６０元　升１０﹒０８％
　　安踏體育（０２０２０）　　　　９１﹒４５元　　升９﹒９２％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２１０﹒２０元　　升９﹒４８％
　　網易（０９９９９）　　　　　１２７﹒９０元　　升８﹒６７％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　８１﹒３５元　　升８﹒６１％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　８３﹒８５元　　升７﹒９８％
　　美團（０３６９０）　　　　　１７４﹒１０元　　升７﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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