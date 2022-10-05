恒指擴大至升逾千點及收復萬八關，阿里升近８％領升重磅股

《經濟通通訊社５日專訊》恒指報復式升勢未止，上午收市前升幅進一步擴大至逾９００點

，更是近兩星期以來首度收復１８０００點心理關口，午後更擴大至升超過１０００點，７３隻

恒指成分股有７０隻上升。恒生指數現報１８０８３，升１００３點或升５﹒８８％。



＊美股勁升兩日帶動＊



市場憧憬聯儲局加息步伐有望放慢，隔晚美股延續上日升勢，道指大升８２５點並收復

３００００點關口，納指升３﹒３４％。同時港府昨日開始放寬機組人員檢疫安排，返港後機組

人員獲豁免安心出行的「黃碼」安排，即返港後亦可憑「藍碼」進入包括食肆等處所，變相先行

「０＋０」。

重磅金融股全線向好；匯控（００００５）升６﹒２％，報４２﹒８５元；港交所

（００３８８）升７﹒４３％，報２８６﹒４元；友邦（０１２９９）升６﹒６６％，報

６９﹒７元；中國平安（０２３１８）升１０﹒５３％，報４１﹒４５元；建行（００９３９）

升４﹒９３％，報４﹒６８元。

通關概念股走高；國泰（００２９３）升０﹒４９％，報８﹒２６元；周大福

（０１９２９）升６﹒６８％，報１５﹒６４元。



＊體品股升勢凌厲＊



體品股銳不可當；申洲國際（０２３１３）擴大至升１３﹒２８％繼續為最佳表現藍籌，報

６６﹒９５元；李寧（０２３３１）升１０﹒０８％，報６６﹒６元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅１０﹒８２％；安踏體育（０２０２０）升９﹒９２％，報９１﹒４５元。

重磅科技股同為升市功臣；京東集團（０９６１８）升１０﹒８６％，報２１４﹒４０元；

網易（０９９９９）升８﹒６７％，報１２７﹒９０元；阿里（０９９８８）升７﹒９８％，報

８３﹒８５元；美團（０３６９０）升７﹒６７％，報１７４﹒１０元。

現時，恒生指數報１８０８３，升１００３點或升５﹒８８％，主板成交６４３﹒３２億元

。國企指數報６２２４，升３６７點或升６﹒２８％。恒生科技指數報３６８７，升２６０點或

升７﹒６０％。

即月期指新報１８１０８，升１０２８點，高水２５點。即月國指期貨報６２４０，升

３８３點，高水１５點。即月科指期貨新報３６９６，升２６５點，高水１２點。

上證綜合指數報３０２４，跌１６點或跌０﹒５５％，成交２４０２﹒６３億元人民幣。

深證成份指數報１０７７８，跌１４０點或跌１﹒２９％，成交３２０５﹒７８億元人民幣

。



表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ６６﹒９５元 升１３﹒２８％

京東集團（０９６１８） ２１４﹒４０元 升１０﹒８６％

中國平安（０２３１８） ４１﹒４５元 升１０﹒５３％

李寧（０２３３１） ６６﹒６０元 升１０﹒０８％

安踏體育（０２０２０） ９１﹒４５元 升９﹒９２％

比亞迪（０１２１１） ２１０﹒２０元 升９﹒４８％

網易（０９９９９） １２７﹒９０元 升８﹒６７％

舜宇光學科技（０２３８２） ８１﹒３５元 升８﹒６１％

阿里（０９９８８） ８３﹒８５元 升７﹒９８％

美團（０３６９０） １７４﹒１０元 升７﹒６７％

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（ｈｃ）

