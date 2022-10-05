《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底，中海油候買低炒波幅

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報１８０１３，升９３３點或５﹒４７％，主板

成交５８３﹒９７億元。恒生中國企業指數報６２００，升３４３點或５﹒８６％。恒生科技指

數報３６８０，升２５３點或７﹒４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２７８﹒４元，升１４﹒６元或５﹒５３％，成交２８﹒３８億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒８元，升６﹒１５元或７﹒９２％，成交２６﹒４億元；美團收

報１７４元，升１２﹒３元或７﹒６１％，成交２１﹒２１億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊溫鋼城：未來仍炒經濟衰退＊



港股今早強力反彈。恒指高開７３２點，報１７８１１，早段升幅一度擴大至逾９００點。

這是否代表恒指已成功擺脫此前頹勢，走勢能繼續向上？

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，隔晚

美元及美國債息稍為回落，加上經濟數據優於預期，令美股繼續上升，港股亦跟隨反彈。然而，

他指出港股早前已跌至嚴重超賣，今日出現較大反彈合情合理，而美國聯儲局仍以抗通脹為目標

，已預期經濟會衰退，未來股市仍受制於經濟衰退的負面因素。

他又指，早前跌得較多的科技股今日有較大升幅，推動恒指大升，並預料恒指很大機會守得

住１０天線，但於２０天線附近會出現反彈阻力。他強調，１０月３日低位１６９０６尚未見底

，投資者不宜過分樂觀，未來仍要留意美國公布的ＣＰＩ數據表現是否理想。



＊中海油回至９﹒３元買入較值博＊



市場預期石油輸出國組織及其盟友（ＯＰＥＣ＋）在即將於周三（５日）召開的會議中，決

定每日減產１００萬至１５０萬桶，甚至２００萬桶以支撐油價。三桶油今早造好，中石油

（００８８３）曾升逾３％。

溫鋼城表示，除了ＯＰＥＣ＋可能大幅減產的消息外，全球即將步入冬天，而今年冬季氣候

問題可能更加嚴峻，歐洲各國對天然氣及石油等能源需求仍高企。他續指，紐約期油近期在８３

美元附近有支持，疊加天氣因素，仍有利油價上升，石油股股價有望從中受惠。

他認為石油股之中，中海油能受惠於油價上升之外，內地防控政策逐步放寬亦對其有利。不

過，他表示中海油短線在１０﹒５元水平有較大阻力，現價買入值博率一般，建議投資者待股價

回至９﹒３元吸納，並在此價位至１０﹒５元之間炒波幅。（ｅｒ）

