《美元走勢－羅明立》英鎊反彈應差不多近尾聲

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４４﹒２５ １４４﹒３３ １４３﹒５３

歐元╱美元 ０﹒９９６７ ０﹒９９９５ ０﹒９９６０

英鎊╱美元 １﹒１４６２ １﹒１４９６ １﹒１４１５

美元╱瑞郎 ０﹒９８１５ ０﹒９８１９ ０﹒９７８５

美元╱港元 ７﹒８４９７ ７﹒８４９９ ７﹒８４８９

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《美元走勢》美國８月工廠訂單按月無升跌，比市場預期的０﹒３％增長為差；美國８月

ＪＯＬＴｓ職位空缺數量從７月份的１１２３萬份降至１００５萬份，是２００１年６月以來最

低，反映勞動需求有所放緩。市場對環球經濟出現衰退的憂慮未減，澳洲央行昨日（４日）降息

幅度意外小於預期，令投資者憧憬各央行的加息周期快接近尾聲，美國亦不例外。非美貨幣繼續

反彈，英鎊升近１﹒１５，歐元亦逼近１算。歐元回升已接近５０天平均線的１﹒００１５，亦

是下行趨勢線１﹒００５０附近，估計阻力不少，可適當造空。

英國首相卓慧思今日（５日）將在保守黨關門大會上講話，近期備受爭議的減稅方案被逼作

出調整，但財相仍然獲得卓慧思支持。鎊匯在央行臨時買債的行動下逐步回穩，但新首相似乎並

不受國民歡迎，隨時可能成為短命首相，英鎊反彈應差不多近尾聲。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒００００ ０﹒９９００ １﹒００５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１４８ １﹒１３３０ １﹒１５２

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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