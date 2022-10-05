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即市新聞

05/10/2022 16:50

《美元走勢－羅明立》英鎊反彈應差不多近尾聲

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４４﹒２５　１４４﹒３３　１４３﹒５３
　　歐元╱美元　０﹒９９６７　０﹒９９９５　０﹒９９６０
　　英鎊╱美元　１﹒１４６２　１﹒１４９６　１﹒１４１５
　　美元╱瑞郎　０﹒９８１５　０﹒９８１９　０﹒９７８５
　　美元╱港元　７﹒８４９７　７﹒８４９９　７﹒８４８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國８月工廠訂單按月無升跌，比市場預期的０﹒３％增長為差；美國８月
ＪＯＬＴｓ職位空缺數量從７月份的１１２３萬份降至１００５萬份，是２００１年６月以來最
低，反映勞動需求有所放緩。市場對環球經濟出現衰退的憂慮未減，澳洲央行昨日（４日）降息
幅度意外小於預期，令投資者憧憬各央行的加息周期快接近尾聲，美國亦不例外。非美貨幣繼續
反彈，英鎊升近１﹒１５，歐元亦逼近１算。歐元回升已接近５０天平均線的１﹒００１５，亦
是下行趨勢線１﹒００５０附近，估計阻力不少，可適當造空。
　　英國首相卓慧思今日（５日）將在保守黨關門大會上講話，近期備受爭議的減稅方案被逼作
出調整，但財相仍然獲得卓慧思支持。鎊匯在央行臨時買債的行動下逐步回穩，但新首相似乎並
不受國民歡迎，隨時可能成為短命首相，英鎊反彈應差不多近尾聲。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　　　目標價　　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒００００　　　　０﹒９９００　１﹒００５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒１４８　　　１﹒１３３０　　　１﹒１５２　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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