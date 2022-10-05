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05/10/2022 13:39

【新冠肺炎】許樹昌：倘０＋３實行後疫情沒大反彈，應改０＋０

　　《經濟通通訊社５日專訊》政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若本港入
境檢疫「０＋３」實行兩周後，社區疫情沒有明顯反彈，政府應考慮盡快實行「０＋０」安排，
最好１１月前改為「０＋０」。
　　他指，由於１１月本港將有多個大型會議及活動舉行，繼續實行「０＋３」會對參加者構成
不便，若進一步放寬至「０＋０」，要盡早通知。他認為，本港新冠疫苗接種率愈來愈高，社區
已有混合免疫保護，又指很多其他國家或城市，亦在接種率高及多人曾感染的情況下對外開放，
香港要急起直追，否則民生和經濟活動均會受影響。
　
＊若疫情沒有反彈，社距措施將進一步放寬＊
　
　　政府明天（６日）起放寬部分社交距離措施，包括食肆每枱人數上限增至１２人，以及宴會
人數上限增至２４０人。許樹昌表示，近日的確診數字正慢慢下跌，死亡及需要接受深切治療的
個案少，新冠病毒即時傳播率近日都是大約０﹒７７，加上疫苗接種率愈來愈高，他認為現在絕
對有條件放寬社交距離措施。他說，政府在新一輪社交距離措施實行兩周後，如果無引起疫情反
彈，相信可以再逐步放寬。
　
＊可考慮取消安心出行，強檢作用不大＊
　
　　他又認為，安心出行是疫情早期時方便追蹤，但現時病毒已在社區植根，除了醫院、學校或
院舍爆發外，一般個案都很少再做追蹤，因此可以考慮取消。另外，由於現時不少確診人士或密
切接觸者都會居家隔離，環境樣本例如污水自然會受污染，因此繼續做強制檢測的作用不大。
（ｂｉ）

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