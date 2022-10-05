  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2022 12:06

《本港經濟》陳茂波：政府正努力讓社會復常，對中長期經濟有信心

　　《經濟通通訊社５日專訊》第三次立法會前廳交流會今早舉行，財政司長陳茂波率領副司長
黃偉綸，以及多名局長，金管局及證監會的代表出席。陳茂波在會後表示，交流氣氛良好，討論
熱烈，他們與議員就６個範疇，包括土地發展，房屋，交通運輸物流，以及金融，創科，商務經
濟等，與議員交流意見，令政府各了解社情民意，政策更貼近市民需要。
　
＊有信心成功舉辦１１月國際金融峰會＊
　
　　被問到何時會將入境檢疫政策調整至「０＋０」時，陳茂波指，對疫情不能掉以輕心，相信
醫務委生局會小心謹慎，按精準抗疫原則推進，港府一直採取精準和實證為本的防疫措施，以最
低成本，最大範圍恢復社會和經濟活動，以至對外往還，政府知道經濟和社會活動要盡快復常，
並正朝這個方向不斷努力。他有信心，１１月在本港舉行的國際金融峰會，將會成功舉辦。
　
＊施政報告將有吸引外資及吸納人才措施＊
　
　　陳茂波提到近期息率上升，加上地緣政治因素，本港出口表現和金融市場都受到影響，本港
經濟今年亦會出現負增長，他預計明年經濟亦會有挑戰，不過他認為有大灣區發展助力，加上政
府會更積極推動經濟發展，他仍對本港中長期的經濟表現有信心。
　　他又指，行政長官李家超約兩周後會發表《施政報告》，在吸引外資、企業和人才均會有措
施。（ｃｌ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2022
比亞迪9月銷售佳兼獲採購合約飆一成　大行唱好瑞信看$400　
人氣文章FOCUS05/10/2022
【FOCUS】「雷曼2.0」危言聳聽　新戰略禍福難料
人氣文章財經熱話05/10/2022
英鎊六連升匯控渣打飆逾半成　匯控或出售分拆業務較值博
人氣文章財經熱話05/10/2022
【出售業務？】匯控擬出售加國業務　股價反彈亦不宜過分樂觀？
人氣文章財經熱話05/10/2022
《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底 中海油候買低炒波幅
人氣文章中國故事05/10/2022
《京城近觀》北京撐樓市 老人近郊購房有福利 通州限購擬鬆綁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金