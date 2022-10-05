《本港經濟》陳茂波：政府正努力讓社會復常，對中長期經濟有信心

《經濟通通訊社５日專訊》第三次立法會前廳交流會今早舉行，財政司長陳茂波率領副司長

黃偉綸，以及多名局長，金管局及證監會的代表出席。陳茂波在會後表示，交流氣氛良好，討論

熱烈，他們與議員就６個範疇，包括土地發展，房屋，交通運輸物流，以及金融，創科，商務經

濟等，與議員交流意見，令政府各了解社情民意，政策更貼近市民需要。



＊有信心成功舉辦１１月國際金融峰會＊



被問到何時會將入境檢疫政策調整至「０＋０」時，陳茂波指，對疫情不能掉以輕心，相信

醫務委生局會小心謹慎，按精準抗疫原則推進，港府一直採取精準和實證為本的防疫措施，以最

低成本，最大範圍恢復社會和經濟活動，以至對外往還，政府知道經濟和社會活動要盡快復常，

並正朝這個方向不斷努力。他有信心，１１月在本港舉行的國際金融峰會，將會成功舉辦。



＊施政報告將有吸引外資及吸納人才措施＊



陳茂波提到近期息率上升，加上地緣政治因素，本港出口表現和金融市場都受到影響，本港

經濟今年亦會出現負增長，他預計明年經濟亦會有挑戰，不過他認為有大灣區發展助力，加上政

府會更積極推動經濟發展，他仍對本港中長期的經濟表現有信心。

他又指，行政長官李家超約兩周後會發表《施政報告》，在吸引外資、企業和人才均會有措

施。（ｃｌ）

