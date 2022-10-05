【夜期時段】即月期指最新報１８０８３點，無升跌，低水５點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８０８０點，跌３點，低水８點，

最新報１８０８３點，無升跌，低水５點，合約成交３４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６２１８點，跌７點，低水７點，最新報６２３０點，升５

點，高水５點，合約成交２７９張。

