港交所（００３８８）委任簡嘉華為首席企業架構總監

《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）宣布，簡嘉華（Ｍａｒｋ Ｃａｒｒ）已

加盟，擔任董事總經理兼首席企業架構總監。在這個新設立的職位上，簡嘉華將協助確保集團在

科技及數碼化方面的發展能夠支持港交所實現建設面向未來的市場的願景。

簡嘉華在港交所的科技投資戰略中將擔當重要角色，同時也是科技及轉型團隊的重要領導成

員，負責落實及優化集團整體的數碼及流程架構。

簡嘉華將向港交所集團首席科技總監梁松光匯報。他的團隊將包括負責數據、資訊安全、基

礎建設及平台的企業架構師，共同支持港交所的技術發展，同時確保集團能持續提供安全、可靠

的技術服務。

港交所集團首席科技總監梁松光表示，歡迎簡嘉華加入港交所，並指後者在開發及管理系統

架構方面擁有超過２５年的經驗，又曾服務過多家大型機構，相信簡嘉華的豐富經驗和這個專設

的新職位有助港交所加快創新，幫助集團實現連接現在與未來的核心戰略。

在加盟港交所之前，簡嘉華自２０１３年起在香港賽馬會擔任首席企業架構師。他也曾在瑞

信投資銀行及ＬＣＨ Ｃｌｅａｒｎｅｔ工作，負責支持多間國際交易所及交易平台。（ｃｌ）

