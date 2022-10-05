【新冠肺炎】國泰周五舉辦疫後首個大型機艙服務員招聘日

《經濟通通訊社５日專訊》隨著本港逐步放寬入境檢疫安排，國泰航空（００２９３）將於

本周五（７日）舉辦自疫情爆發以來首個大型機艙服務員招聘活動，目標在未來１８至２４個月

增聘超過４０００名前線員工，包括２０００名機艙服務員，以滿足營運需求。

國泰航空表示，周五會在旺角上海街香港康得思酒店舉行招聘活動。（ａｃ）

