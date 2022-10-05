  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/10/2022 12:10

【新冠肺炎】國泰周五舉辦疫後首個大型機艙服務員招聘日

　　《經濟通通訊社５日專訊》隨著本港逐步放寬入境檢疫安排，國泰航空（００２９３）將於
本周五（７日）舉辦自疫情爆發以來首個大型機艙服務員招聘活動，目標在未來１８至２４個月
增聘超過４０００名前線員工，包括２０００名機艙服務員，以滿足營運需求。
　　國泰航空表示，周五會在旺角上海街香港康得思酒店舉行招聘活動。（ａｃ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/10/2022
英鎊六連升匯控渣打飆逾半成　匯控擬出售分拆業務更值博？
人氣文章財經熱話05/10/2022
【出售業務？】匯控擬出售加國業務　股價反彈亦不宜過分樂觀？
人氣文章財經熱話05/10/2022
《午市前瞻》專家指港股雖強力反彈惟未見底 中海油候買低炒波幅
人氣文章中國故事05/10/2022
《京城近觀》北京撐樓市 老人近郊購房有福利 通州限購擬鬆綁
人氣文章開市Good Morning05/10/2022
熊麗萍指港股雖反彈惟股民信心未恢復　17800點阻力大
人氣文章大行報告05/10/2022
【大行炒D乜】高盛點評本地地產股及銀行股　click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金