【新冠肺炎】國泰周五舉辦疫後首個大型機艙服務員招聘日

《經濟通通訊社５日專訊》隨著本港逐步放寬入境檢疫安排，國泰航空（００２９３）將於
本周五（７日）舉辦自疫情爆發以來首個大型機艙服務員招聘活動，目標在未來１８至２４個月
增聘超過４０００名前線員工，包括２０００名機艙服務員，以滿足營運需求。
國泰航空表示，周五會在旺角上海街香港康得思酒店舉行招聘活動。（ａｃ）
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