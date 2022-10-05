《小傳日記》九毛九闖金融城，被插亂洗錢嗌停！

《小傳日記》九毛九（０９９２２）上周五宣布豪斥１０億人仔，收購廣州商業項目嘅公司

２６巴仙股權，入邊包括咗響廣州天河區國際金融城嘅一塊地，將來會搬遷總部去嗰度喎，諗住

靠近商務、時尚及商業中心嘅核心地帶而有著數。

消息一出，嚇到啲大行飛起，股價即跪一成六。一開頭孖屐以為佢想跨界搞地產，但就畀人

話樓巿咁低迷，用超高溢價買地令人費解。富瑞就發報告話，九毛九曾經響電話會議解畫，話只

係想搬總部，擔保唔會影響開店發展同公司財務，但富瑞就認為，今次單刁嘅時機同交易結構並

唔理想。

坦白講，九毛九畀人插就真係唔怪得人，睇返佢今年中期業績，營業額比上年同期跌６巴仙

，純利由１﹒８億跌咗６成幾，得番５７００幾萬，即係賺少咗仲要做大花筒，股東仲唔詐形咩

？終於畀人插咗幾日，今日大老細管毅宏決定縮沙，宣布公司取消交易，以後專注返餐廳品牌。

交銀國際即刻發報告讚九毛九「聽話」，將目標價由１４﹒３銀上調至２４﹒７銀，評級亦上調

至「買入」，股價即刻彈返十幾巴仙。

其實，今次九毛九想搬屋「升呢」都無可厚非！１９９５年，九毛九老板響海南島賣山西麵

起家，做咗八年之後，２００３年闖入廣州開分店，直到２０２０年上巿，總部地址仍然係廣州

賽馬場嘅美食街，大部分「街坊」都係餐廳，包括河南老家、汕尾海豐漁村、潮榮酒家等。如果

今次成功搬入國際金融城，將來就可以同保利金融、廣州金控、廣發银行、太平洋保險等大型金

融機構做「鄰居」，都咪話幾有飛士，難怪大老細話，會繼續用私人名義繼續交易，誓要「由街

入城」。（ｅｋ）



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