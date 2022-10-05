《真知灼見－溫灼培》美元強勢或延至明年首季

《真知灼見》面對歐元跌至２０年低位、英鎊跌至有記錄以來低位，日圓跌至２４年低位，

相反美匯升至２０年高位，不少投資者不禁會問，強美元可維持多久？



＊聯儲局大舉加息利美元走強＊



現在看，似乎美元強勢可能會繼續於第四季出現，甚至有機會維持到明年２月╱３月才告一

段落。為何這麼說？首先，從利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局於１１月３日議息會加息

７５基點的機率為七成，並於１２月１５日議息會議再加息５０基點的機率更為市場共識。倘一

切屬實，美元息率（上限利率）到今年底將有機會攀至４﹒５％水平。日本政府債務沉重最無能

力加息，所以美國加息對日圓最不利。



＊歐洲加息不一定利好歐元＊



反觀歐元區，面對著超高１０％年通脹率（９月份數字） 這使歐央行不得不在貨幣政策上

有所行動。按利率期貨價格變化顯示，市場估歐央行於本月２７日議息會加息７５基點機率為共

識。不過加息不一定利好歐元。自俄烏事件使歐洲爆發能源危機後，歐洲經濟已大受傷害。南歐

的經濟尤其脆弱，這可從意大利１０年國債孳息率遠高於美國同年期債息中可見一斑。假使歐央

行因要打擊通脹而被迫大幅加息，料不單不能為歐元帶來支持，一旦導致意大利經濟轉差引發債

務危機，屆時對歐元帶來的衝擊料更大。同樣情況亦發生於英國。市場料英倫銀行為捍衛近期英

鎊匯價跌勢，可能在１１月３日議息會率先加息１﹒２５％，並可能逐步加息到明年３月，並把

現處２﹒２５％的英國官方息率推至５﹒７５％水平。倘屬實，提防可能會引爆當地樓市。所以

，同是加息，美國加息料可有利美元匯價，但歐元區及英國的加息就未必利其本身貨幣走勢。



＊歐洲料將在缺乏天然氣下過冬＊



上月底有消息指，「北溪」一號及二號天然氣管道遭破壞難於復修。換言之，歐洲今年將要

在缺乏天然氣供應下過冬；料這輕則或會導致歐洲出現經濟衰退，重則甚至可能出現嚴重社會動

亂。至於最終情況有多嚴重，還看今個歐洲冬季天氣有多冷，愈冷對歐元匯價愈不利。由於歐洲

冬季通常待３月才完結，所以到明年２月╱３月，料歐元及英鎊才有機會真正見底。

綜合上述分析，美元強勢似有機會在第四季維持，甚至延至明年首季。倘若期間美國因其國

內經濟嚴重轉弱又或通脹放慢導致聯儲局加息幅度縮小，這一切也可能使美元升勢提早終止。當

然話說回來，如於冬季因缺乏天然氣導致歐洲出現動亂，甚至意大利再爆債務危機，美元表現更

強這亦將在所難免。技術上，初步料美匯指數目標水平１１８指數點。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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