《創富理財－龔俊樺》內地經濟有望見曙光；英資本市場波動忌撈底

《創富理財》上周五（３０日）內地９月份官方製造業ＰＭＩ為５０﹒１，環比８月繼續走

高０﹒７個百分點。生產指數重回５０上方，而新訂單指數則反彈０﹒７個百分點至４９﹒８。

新出口訂單指數走低１﹒１個百分點至４７，與新訂單走勢相反，顯示９月內需表現明顯好於外

需，外需對總需求拖累開始加深。此外，內地企業去庫存意願緩和。９月企業採購量指數環比走

高１個百分點至５０﹒２，同時原材料庫存指數則走低至４７﹒６。兩個指數一升一降反映需求

改善或高於企業預期，企業回補庫存意願有所增強。



＊經濟回穩的基礎不穩固；內地仍需依賴基建投資＊



９月建築業商務活動指數環比升３﹒７個百分點至６０﹒２，建築業ＰＭＩ持續處於高景氣

區間，顯示當前基建投資力度仍大，即便房地產投資下降，建築業景氣仍高，基建穩增長有望繼

續發力。總體而言，當前經濟回穩向上的基礎仍不穩固，整體改善勢頭較為溫和且行業間改善仍

不均衡，政策對經濟的呵護短期沒有退出的空間，後續對薄弱環節的政策支援仍需要加大，相信

內地在今年第四季會繼續以基建投資來推動經濟。



＊「迷你預算」市場不賣帳；英鎊跌至超過三十年新低＊



英國經濟現時被政治的陰霾籠罩著。新政府剛上台就面臨管治危機，當在９月尾財相關浩霆

為刺激經濟免陷於衰退而提早推出減稅措施，內容包括減免薪俸稅及買樓印花稅，還會未來兩年

補助電費。這個迷你預算（ｍｉｎｉ－ｂｕｄｇｅｔ）所花的預算一點也不「迷你」，整個計劃

達１，５００億英鎊，為半世紀以來最大的刺激經濟措施。預算提出後，市場立即恐懼英國政府

財政問題會大幅惡化，投資者紛紛拋售英鎊及英債。一英鎊曾經兌１﹒０７３美元，屬３７年新

低。而十年期英債孳息率由９月２１日的３﹒３厘一舉升穿４厘，一度達到４﹒５１厘。



＊退休基金爆煲風險升溫；波動市況不宜撈底英鎊資產＊



在英國資本市場大混亂後，英倫銀行於上周三緊急干預債市，宣布自當日起至１０月１４日

，臨時購買長期英國政府債券，以恢復市場秩序。之後有外媒報導，英倫銀行的出手是為了挽救

陷入困境的英國退休基金。這些退休基金因槓桿投資爆煲，而被追繳保證金。英倫銀行的干預正

為退休基金提供機會，出售足夠國債以支付被追繳的保證金。英國國家統計署數據顯示，最終工

資養老基金計劃規模達一萬億英鎊，若退休基金出現違約，相信所產生的震撼足以動搖英國整個

經濟。現時英鎊資產價格十分波動，其走勢取決於英倫銀行對打擊通脹的決心，在１１月議息前

的取態，以提出加息的時間表穩定匯市。在局勢未有明朗化之前，英鎊資產難以展現持久升勢，

投資者現時不宜撈底。《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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