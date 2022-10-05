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即市新聞

05/10/2022 10:01

《創富理財－龔俊樺》內地經濟有望見曙光；英資本市場波動忌撈底

　　《創富理財》上周五（３０日）內地９月份官方製造業ＰＭＩ為５０﹒１，環比８月繼續走
高０﹒７個百分點。生產指數重回５０上方，而新訂單指數則反彈０﹒７個百分點至４９﹒８。
新出口訂單指數走低１﹒１個百分點至４７，與新訂單走勢相反，顯示９月內需表現明顯好於外
需，外需對總需求拖累開始加深。此外，內地企業去庫存意願緩和。９月企業採購量指數環比走
高１個百分點至５０﹒２，同時原材料庫存指數則走低至４７﹒６。兩個指數一升一降反映需求
改善或高於企業預期，企業回補庫存意願有所增強。
　
＊經濟回穩的基礎不穩固；內地仍需依賴基建投資＊
　
　　９月建築業商務活動指數環比升３﹒７個百分點至６０﹒２，建築業ＰＭＩ持續處於高景氣
區間，顯示當前基建投資力度仍大，即便房地產投資下降，建築業景氣仍高，基建穩增長有望繼
續發力。總體而言，當前經濟回穩向上的基礎仍不穩固，整體改善勢頭較為溫和且行業間改善仍
不均衡，政策對經濟的呵護短期沒有退出的空間，後續對薄弱環節的政策支援仍需要加大，相信
內地在今年第四季會繼續以基建投資來推動經濟。
　
＊「迷你預算」市場不賣帳；英鎊跌至超過三十年新低＊
　
　　英國經濟現時被政治的陰霾籠罩著。新政府剛上台就面臨管治危機，當在９月尾財相關浩霆
為刺激經濟免陷於衰退而提早推出減稅措施，內容包括減免薪俸稅及買樓印花稅，還會未來兩年
補助電費。這個迷你預算（ｍｉｎｉ－ｂｕｄｇｅｔ）所花的預算一點也不「迷你」，整個計劃
達１，５００億英鎊，為半世紀以來最大的刺激經濟措施。預算提出後，市場立即恐懼英國政府
財政問題會大幅惡化，投資者紛紛拋售英鎊及英債。一英鎊曾經兌１﹒０７３美元，屬３７年新
低。而十年期英債孳息率由９月２１日的３﹒３厘一舉升穿４厘，一度達到４﹒５１厘。
　
＊退休基金爆煲風險升溫；波動市況不宜撈底英鎊資產＊
　
　　在英國資本市場大混亂後，英倫銀行於上周三緊急干預債市，宣布自當日起至１０月１４日
，臨時購買長期英國政府債券，以恢復市場秩序。之後有外媒報導，英倫銀行的出手是為了挽救
陷入困境的英國退休基金。這些退休基金因槓桿投資爆煲，而被追繳保證金。英倫銀行的干預正
為退休基金提供機會，出售足夠國債以支付被追繳的保證金。英國國家統計署數據顯示，最終工
資養老基金計劃規模達一萬億英鎊，若退休基金出現違約，相信所產生的震撼足以動搖英國整個
經濟。現時英鎊資產價格十分波動，其走勢取決於英倫銀行對打擊通脹的決心，在１１月議息前
的取態，以提出加息的時間表穩定匯市。在局勢未有明朗化之前，英鎊資產難以展現持久升勢，
投資者現時不宜撈底。《凱基亞洲研究部分析員　龔俊樺》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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