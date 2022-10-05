《「香」講積金－香敏華》外滙市場波動對強積金影響

《「香」講積金》今年資產價格大幅波動，據彭博資訊，截至今年９月２８日，ＭＳＣＩ世

界指數年初至今的總回報為負２３％，彭博環球債券綜合指數為負２０％。近期連外滙市場也出

現震盪，投資者無處可逃。

今年以來外幣滙價大跌，美元一枝獨秀，主要是息差影響。外幣滙價是相對的，當一地方實

質息率較高，自然吸引資金流入，推升當地兌其他地方貨幣的滙價。由於市場預計美國加息速度

加快，相對其他市場的息差有所擴闊，美元因而偏強。日本現時是少數維持超寬鬆貨幣政策的市

場，日圓滙價貶幅因而相對其他主要市場大。另一方面，投資者避險情緒高漲，亦增加了對美元

作為避風港的需求。

個別國家因素方面，英國首相卓慧思上任之後推出減稅新方案，預料會對英國財政造成沉重

負擔，加上當地面對高通脹問題，市場對英國國債信心減少，國債息率急升，英鎊走勢亦急轉弱

。



＊基金的貨幣風險＊



有投資者問，近期外滙市場波動對強積金有甚麼影響？首先，香港的強積金基金都是以港元

計價的，而在聯繫滙率制度之下，港元是與美元掛鈎的。強積金供應商的基金說明書一般也有列

明貨幣風險為其中一個投資風險。特別是當基金所投資的資產並非以港元計價，投資者可能需要

承擔貨幣滙兌風險。以歐洲股票基金為例，倘若基金所投資的股票以歐元計價，而歐元貶值的話

，即使以歐元標示的股價不變，以港元計價的話價值將會下降。根據彭博資訊，ＳＴＯＸＸ歐洲

６００指數截至８月３１日的一年總回報（以歐元計）為－８﹒８％。但積金局基金平台顯示的

大部分歐洲股票基金，截至８月３１日的一年回報（以港元計）大概跌２０％，反映計及滙價因

素後，基金表現下滑。



＊企業盈利可能受損＊



投資者也要留意，即使是香港上市公司，如果有關公司的海外業務比重偏高，也要面臨滙兌

風險。最主要原因是當海外營運點的貨幣出現貶值，海外收益滙兌回港元時，金額便有所減少，

以致影響整體盈利，到頭來也有可能短暫影響股價。

由於外滙市場急速變化，我們規劃長遠退休的時候，對貨幣前景一般持中性觀點。但對退休

投資者而言，略為分散持有不同貨幣，則可望更進一步減低組合風險。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



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